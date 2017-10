Neu im Mercedes Benz Museum Stuttgart: Faszination AMG

×

50 Jahre AMG

Sonderausstellung 50 Jahre AMG im Mercedes-Benz Museum. Das Wochenende 21./22. Oktober 2017 ergänzt die Sonderausstellung mit einem attraktiven Zusatzprogramm. Special exhibition 50 Years of AMG at the Mercedes-Benz Museum. Over the weekend of 21/22 October 2017, the special exhibition will be further enhanced by an attractive supplementary programme.