Renault Zoe: 100% Elektrisch - 0% Emisson

Mit dem ZOE setzt Renault seine Elektrofahrzeug-Offensive konsequent fort und unterstreicht seine führende Rolle als Volumenhersteller von »Zero Emission«-Modellen.

Mit seiner Reichweite von bis zu 240 Kilometern setzt der ZOE Maßstäbe für alltagstaugliche Elektromobilität. Möglich wird dieser Wert durch die serienmäßige Range OptimiZEr-Technologie mit bi-modalem Bremssystem zur effizienteren Rückgewinnung von elektrischer Energie (Rekuperation), einem Klimatisierungssystem nach Wärmepumpen-Prinzip und rollwiderstandsarmen Michelin ENERGYTM E-V Reifen.

Kompetente Elektromobilität: von der Weppen

Höchste Flexibilität und optimale Reichweite im Alltag garantiert das patentierte Batterieladesystem Chameleon Charger, das im ZOE seine Weltpremiere feiert. Damit kann die Batterie auf vier Arten mit Energie versorgt werden, darunter per Schnellladung an einer 400-Volt-Drehstrom (AC)-Station. Eine leere Batterie lässt sich dann bei 22 kW Ladeleistung in nur einer Stunde auf 80 Prozent ihrer Ladekapazität laden. »Dank der serienmäßigen Schnellladefunktion des Renault Zoe kann an einer öffentlichen Ladesäule deutlich schneller aufgeladen werden als das andere Elektroautomobile tun können. Die meisten Mitbewerber laden nur, wenn überhaupt, mit Gleichstrom (DC-Ladung). Der Wechselstrom lädt schneller auf und wird in Europa mehr genutzt«, erläutert Hendrik Handke, Verkaufsleiter im Autohaus von der Weppen.

Wie bei allen Z.E.-Modellen trennt Renault auch beim ZOE den Besitz von Fahrzeug und Batterie. Während die Kunden das Fahrzeug ganz konventionell kaufen oder leasen können, mieten sie zusätzlich die Lithium-Ionen-Akkus.

