StreetScooter und Weller Automobile sind Vertriebspartner

× Erweitern StreetScooter Sophie Weller, älteste Tochter von Jürgen Weller, hat den StreetScooter auf einer Elektromobilmesse in Stuttgart vorgestellt

Die StreetScooter GmbH aus Aachen und Weller Automobile aus Bietigheim-Bissingen haben eine Vertriebspartnerschaft vereinbart. Die Elektrofahrzeuge der Aachener Post-Tochter werden im Großraum Stuttgart vorgestellt und angeboten.

Handwerker, Gastronomen, Bäckereien sowie Industrieunternehmen, Dienstleister und Kommunen sind eingeladen, das neue Elektrofahrzeug kennenzulernen. Der Bietigheimer Automobil-Großhändler vor den Toren Stuttgarts ist der erste StreetScooter-Vertriebspartner im Südwesten, er wird auch Auslieferung aller Fahrzeuge durchführen.

Weller Automobile ist einer der größten Fahrzeughändler im Großraum Stuttgart. Das 1922 gegründete Familienunternehmen sieht Chancen für die Elektromobilität. „Die Mobilität ist momentan sehr stark im Wandel. Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Kunden mit dem StreetScooter eines der innovativsten Produkte am Markt anbieten können“, freut sich Fahrzeugtechnik-Ingenieur Julius Emrich, Assistent der Geschäftsführung bei Weller Automobile.

Achim Kampker, CEO der StreetScooter GmbH: „Wir wollen unser Produkt für alle Gewerbetreibenden zugänglich machen. Dabei werden wir in strategisch wichtigen Regionen mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Im Großraum Stuttgart haben wir mit Weller Automobile einen kompetenten und innovativen Partner gefunden und freuen uns über das gemeinsame Projekt.“

Die Deutsche Post DHL Group setzt konsequent auf Elektromobilität und den selbst entwickelten Elektrotransporter StreetScooter, der mittlerweile immer öfter auf Deutschlands Straßen zu sehen ist. Die gelbe Flotte für die Brief- und Paketzustellung besteht mittlerweile aus über 5.000 Fahrzeugen. Die StreetScooter GmbH baut ihr Engagement in der E-Mobilität und der Entwicklung alternativer Antriebskonzepte weiter aus. Wegen der großen Kundennachfrage hat das Unternehmen beschlossen, seine eigens für den Postbetrieb und Lieferverkehr entwickelten E-Fahrzeuge auch an Dritte zu verkaufen. Mindestens die Hälfte der diesjährigen Jahresproduktion ist dabei für externe Interessenten vorgesehen.

So wird das Tochterunternehmen des Logistikkonzerns Deutsche Post DHL Group neben dem Werk in Aachen in Düren ein zweites Werk mit einer Produktionskapazität von bis zu 10.000 E-Fahrzeugen pro Jahr errichten. Die Produktion dort wird im zweiten Quartal 2018 starten. Der neue Standort bietet bis zu 250 Beschäftigten Arbeit. Mit den beiden Werken in Aachen und Düren wird StreetScooter dann die angekündigten Produktionskapazitäten von bis zu 20.000 E-Fahrzeugen pro Jahr erreichen.

Die Deutsche Post DHL Group betreibt mit ihren selbst entwickelten und produzierten StreetScooter-Fahrzeugen sowie den E-Bikes und E-Trikes eine der größten Elektroflotten in Europa. Den Bestand der StreetScooter-Flotte für die Brief-und Paketzustellung will das Unternehmen in den kommenden Monaten deutlich ausbauen: Rund 5.000 Fahrzeuge werden bis Jahresende im Einsatz sein. Mittelfristig möchte man zum Wohle der Umwelt und im Interesse der Kunden seine gesamte Fahrzeugflotte durch Elektrofahrzeuge ersetzen.

Die Jahresproduktion der StreetScooter-Fahrzeuge wird sich in etwa zu gleichen Teilen auf die Modelle "Work" (mit rund 4m3 Ladevolumen) und "Work L" (mit rund 8m3 Ladevolumen) verteilen. Die Preise für den StreetScooter Work beginnen ab 32.000 Euro (für die Basisvariante "Work Pure"). Auf Wunsch bietet die StreetScooter GmbH auch die entsprechende Lade-Infrastruktur mit an. Der nächste noch größere Transporter mit ca. 20m3 Ladevolumen ("Work XL") wird voraussichtlich Anfang 2018 auf den Markt kommen und dann ebenfalls in den externen Vertrieb gehen. Auch die E-Bikes von StreetScooter ("Work S") und E-Trikes ("Work M") können ab sofort von Dritten erworben werden.

https://www.streetscooter.eu/