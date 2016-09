Umweltneutral in die Zukunft

Null Emissionen, das ist das Ziel für die Elektrofahrzeuge von Nissan für ein Transportwesen, das umweltneutral und sozial verträglich zugleich ist.

Der Nissan LEAF ist absoluter Spitzenreiter. Nicht ohne Grund wurde das Modell 2011 zum ersten E-Auto des Jahres gewählt und ist mit mehr als 220.000 Einheiten das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Der neue Nissan LEAF mit stärkerer 30 kWh Batterie erhöht seinen Aktionsradius auf 250 Kilometer. Der japanische Hersteller zählt noch einen zweiten Gewinner. Der vollelektrische Transporter Nissan e-NV200 ist das beste Elektroauto 2015 und wurde mit dem «eCarTec Award 2015» ausgezeichnet. Mit einer Reichweite von bis zu 170 Kilometern eignet sich der e-NV200 perfekt für Handwerker und Kleinunternehmen: Abends lässt sich die Lithium-Ionen-Batterie des Fahrzeugs bequem wieder aufladen.

Nissan beteiligt sich an EU-Projekt Fast-E

Der japanische Automobilhersteller unterstützt das europaweite Fast-E-Projekt, das bis Ende 2016 insgesamt 241 Schnell-Ladestationen in Deutschland installieren will. Im Abstand von rund 80 Kilometern sollen demnach Multicharger-Schnell-Ladestationen an wichtigen Autobahnen montiert werden.

DBT Quick Charger »DC«/CHAdeMO beim Autohaus R. Weilbacher GmbH

Als einziges Unternehmen im Heilbronner Umkreis, bietet das Autohaus Weilbacher eine CHAdeMO-Schnell-Lade-Station kostenlos und frei zugänglich an. CHAdeMO ist eine markenübergreifende, in Japan entwickelte elektrische Schnittstelle eines Batteriemanagementsystems für Elektroautos. Der Akkumulator eines Elektrofahrzeuges oder Plug-In-Hybrid-Fahrzeugs kann dabei direkt mit einer hohen elektrischen Leistung geladen werden. Mit ChargeMap findet man kostenlos die nächste Ladestation in der Nähe.

