10 Tipps wie Sie im Haushalt sparen können

× Erweitern Foto: George Rudy – 481976119 / Shutterstock.com Einkauf im Supermarkt Wer seltener einkauft, spart Kosten beim Sprit und auch bei den Nahrungsmitteln selbst.

Viele Menschen kennen das Problem, dass noch nicht einmal eine gewisse Nähe zum Monatsende besteht und das Konto trotzdem schon wieder leer ist. Etliche von ihnen haben dabei nicht einmal auf dem Schirm, dass der Posten der Haushaltsführung im finanziellen Sinne einen wichtigen Baustein darstellt. Mit dem gesparten Geld kann man größere Investitionen tätigen. Sollte das Geld dennoch nicht reichen, so gibt es zum Beispiel hier sinnvolle Ratschläge zum Kredit sogar ohne Schufa.

Tipp Nummer 1: Einkauf

Der erste Tipp bezieht sich auf den, in vielen Haushalten regelmäßig stattfindenden, Einkauf von Nahrungsmitteln. Findet dieser zu häufig oder zu unregelmäßig statt, führt dies nicht nur dazu, dass unnötiger Sprit verfahren wird, sondern es ist sogar erwiesen, dass in derartigen Fällen mehr gekauft wird, als eigentlich benötigt wird. Deshalb ist es sinnvoll, sich nicht nur einen Essensplan anzufertigen, sondern selbiges auch mit einem Einkaufsplan zu tun. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich dies auch schon eingespielt.

Tipp Nummer 2: Kochen

Beim Kochen selber sollte man darauf achten, keine unnötige Energie zu verschwenden. Wann immer es möglich ist, sollte man deshalb mit Deckel kochen, um keine Energie nach oben hin entweichen zu lassen. Obendrein ergibt sich daraus der Vorteil, dass Speisen auch von innen komplett gar und vielfach sogar schneller genießbar sind. Spezielle Kochtöpfe leiten die Wärme besonders gut und verbrauchen somit weniger Strom. Gleiches gilt auch für die modernen Cerankochfelder, die sich außerdem auch schneller erhitzen.

Tipp Nummer 3: Waschen

Unabhängig davon, ob die Waschmaschine, die zum Haushalt dazugehört, sich in der Wohnung oder im Keller befindet, sollte diese stets gut gefüllt sein. Wird zu häufig gewaschen, ohne dass die Kapazität der Waschtrommel vernünftig ausgeschöpft ist, wird neben Strom nämlich auch jede Menge Wasser vergeudet. Empfehlenswert ist deshalb, schmutzige Wäsche in einem Wäschebehälter zu sammeln. Wer das ganze System perfektionieren möchte, trennt die Kleidung gleich nach Farbe und erspart sich somit im Nachhinein den Aufwand für die Sortierung.

Tipp Nummer 4: Beleuchtung

Längst hat es sich herumgesprochen, dass auch die Beleuchtung in der Wohnung einen Beitrag dazu leisten kann, wertvolles Geld zu sparen. Zwar sind Energiesparlampen in der Anschaffung wesentlich teurer als herkömmliche Halogenlampen, jedoch verbrauchen sie deutlich weniger Energie und die Hersteller versprechen obendrein eine lange Haltbarkeit. Achten sollte man in diesem Zusammenhang jedoch darauf, dass die neu erworbenen Lampen für die jeweilige Stelle auch hell genug sind.

Tipp Nummer 5: Leitungswasser

Die Verwendung von Leitungswasser hingegen ist ein Tipp, den eher weniger Menschen in der Realität beherzigen. Nicht nur eignet es sich dank der hohen Standards in Deutschland hervorragend zur Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs und erspart somit den Erwerb von teurem Mineralwasser, sondern kann obendrein auch beim Kochen verwendet werden. Rührei ist beispielsweise ein Gericht, für das viele Köche Mineralwasser verwenden, welches mit Leitungswasser aber kaum anders schmeckt und somit günstiger ist.

Tipp Nummer 6: Resteverwertung

Ein besonders guter Tipp zur Einsparung von Kosten ist außerdem eine ausgeklügelte Resteverwertung. Statt übrig gebliebene Lebensmittel direkt wegzuschmeißen, können diese nämlich vielfach für die Kreation von neuartigen Speisen verwendet werden. Hierbei ist es sinnvoll, sich einfach kurz mithilfe des Internets die notwendige Inspiration zu verschaffen. Dies sorgt letzten Endes beim Speiseplan für Abwechslung und verschafft idealerweise auch einen kulinarischen Einblick in andere Kulturen.

Tipp Nummer 7: Putzen

Wichtig ist auch das Thema Putzen im Haushalt. Wer diesbezüglich Geld einsparen möchte, ist gut damit beraten, beim Kauf des Putzmittels genauer hinzusehen. Es muss nicht immer das teuerste Produkt sein, wobei sich beispielsweise bei Glasreinigern schon deutliche Unterschiede im Endergebnis darstellen. Vergleiche im Internet verschaffen hier den notwendigen Überblick und auch was das Putzen selber anbelangt, sollte man nicht geizen. Ein gepflegter Haushalt ist nämlich sauberer, hygienischer und nachhaltiger.

Tipp Nummer 8: Küchengeräte

Schon angeklungen ist die Wichtigkeit des Erwerbs von guten Küchengeräten in Verbindung mit dem Kochen. Doch auch bei den übrigen Geräten ist es sinnvoll, nicht das Billigste vom Billigen zu kaufen. Preiswerte Geräte gehen nämlich schneller kaputt und bieten oftmals auch nicht die Funktionsvielfalt, die höherwertige Helfer in petto haben. Obendrein ist die Handhabung von teureren Küchengeräten meistens komfortabler und sorgt für viel weniger Stress. Vor dem Kauf sollte man deshalb auch die erhältlichen Zubehörartikel begutachten.

Tipp Nummer 9: Standby

Wahre Stromfresser im Haushalt sind darüber hinaus diejenigen Geräte, die sich permanent im Standby befinden. Unabhängig davon, ob es sich dabei um den Fernseher, die Stereoanlage oder den Computer handelt, verbrauchen diese alle Strom, auch wenn sie gar nicht in dem jeweiligen Moment benutzt werden. Deshalb sollte man sich einmal eine Liste der entsprechenden Geräte anfertigen und genauestens überlegen, ob die tägliche Nutzungshäufigkeit tatsächlich das Verweilen im Standby rechtfertigt.

Tipp Nummer 10: Heizung

Der letzte Tipp bezieht sich auf die intelligente Beheizung der Räume. Zum einen ist es so, dass beispielsweise moderne Heizgeräte mit Infrarot-Technik wesentlich stromsparender arbeiten und alleine schon durch ihre innovative Technik längerfristig Geld einsparen. Wem die zugegebenermaßen höheren Anschaffungskosten ein Dorn im Auge sind, der kann jedoch auch mit seinen bestehenden Heizkörpern Kosten einsparen, wenn sie bei Schönwetterperioden entsprechend gedrosselt werden und das Lüftungsverhalten nicht dafür sorgt, dass die Energie im Nichts verpufft.