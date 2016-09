Angebote für Jung und Alt

In der Gemeinde Dörzbach können attraktive Bauplätze in den Teilorten Dörzbach, Hohebach, Laibach und Meßbach erworben werden. Insgesamt sieben Baugebiete bietet die Gemeinde.

Beispielsweise bietet das Baugebiet »Urenberg II« auf der Hochlage von Dörzbach einen traumhaften Ausblick ins Jagsttal. Für Familien mit Kindern unter 18 Jahren gibt es für alle Bauplätze eine Ermäßigung von 2 Euro pro Kind und Quadratmeter. Mit einem umfangreichen Ganztagesangebot sind die Kleinsten in Kindergarten und Schule bestens versorgt. Im Seniorendorf in Dörzbach, welches nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt ist, können sich Menschen ab 55 ihren Traum verwirklichen und ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen. Informationen gibt es bei der Gemeindeverwaltung.

Weitere interessante Objekte im Innerortsbereich mit einer möglichen ELR-Förderung können ebenfalls vermittelt werden.

Bürgermeisteramt Dörzbach Christa Ludwig, Fon: 07937/911912

www.doerzbach.de