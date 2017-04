Baier Holzbau: nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für den Traumgarten

× Erweitern Baier Holzbau

Gärten sind Orte der Erholung, Ruhe und Besinnung, gleichzeitig bedeuten sie für Millionen von Hobbygärtnern engagierte Freizeitbeschäftigung und kreative Erfüllung.

Von der Planung bis zur Ausführung wird das Außenprojekt von Baier-Holzbau und seinen Mitarbeitern fachgerecht konstruiert und montiert. Im Gespräch entwickeln die Mitarbeiter Vorschläge und Ideen, direkt mit den Kunden.

Als Familienbetrieb mit erfahrenem Fachpersonal weiß man bei Baier-Holzbau seit über 25 Jahren, worauf es bei den Kunden ankommt. Hier werden Konstruktionen in eigener Regie nach den jeweiligen Wünschen und Herausforderungen geplant, gefertigt und montiert – ganz nach dem Motto »fast nichts ist unmöglich«.

Weit über die Region hinaus sind auch die individuellen Verkaufsstände mit einer Größe von ca. 4 bis ca. 198 Quadratmeter, bekannt. Sie eignen sich besonders für Feste und Weihnachtsmärkte.

Die Verkaufsstände werden von Baier-Holzbau geplant und in Untergruppenbach unterhalb der Burg Stettenfels gefertigt. Die Weihnachtsstände stehen in ganz Deutschland sowie in der USA, wie zum Beispiel in Chicago, Oakbrook und Naperville als auch in der Schweiz. Wer sich Anregungen für den eigenen Traumgarten holen möchte, sollte beim Ausstellungs- und Produktionsgelände von Baier in Untergruppenbach vorbeischauen.

Für eine persönliche Beratung auf dem Betriebsgelände wird vorab um eine telefonische Anmeldung gebeten. heg

Baier Holzbau

Kirchgrund 10, 74199 Untergruppenbach, Fon: 07131-701335

www.Baier-HolzBau.de