Bauen und Sanieren bei der Sautter GmbH in Ellofen

Immer mehr Kunden profitieren von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit den Experten der Planungs- und Projektentwicklungsgesellschaft Sautter GmbH. Die Sautter GmbH bietet sämtliche Leistungen rund um energie-optimiertes Planen, Bauen, Sanieren und Modernisieren. »Innovative und energieeffiziente Neubau- und Sanierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich werden von uns auf die speziellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt und mit individueller Architektur kombiniert«, erläutert Dipl. Ing. Joachim Sautter. »Dabei liegen uns Qualität und Kundenzufriedenheit gleichermaßen am Herzen«, so der Firmengründer und Geschäftsführer der Sautter GmbH in Ellhofen bei Weinsberg.

Sautter verbindet Kompetenz aus mehreren Bereichen

Die Experten der Sautter GmbH bringen dafür Kompetenz aus mehreren Bereichen ein. Erst durch die Zusammenarbeit von zertifizierten Energieberatern, hochqualifizierten Ingenieuren der technischen Gebäudeausrüstung, erfahrenen Architekten und Bautechnikern werden optimale Lösungen möglich. Diese Bündelung verschiedener Kompetenzen unter einem Dach garantiert bei allen Projekten rund ums Bauen und Sanieren bestmögliche Ergebnisse. Neben energetisch hochwertigen Sanierungs- und Neubauprojekten entwickelt die Sautter GmbH seit 2010 auch Nahwärmenetze, die ganze Wohnquartiere mit regenerativer Energie versorgen. Als aktuelle Beispiele sind hier das Bundesgartenschau-Gelände »am Neckarbogen« in Heilbronn oder das Neubaugebiet »Schafäcker« in Leutenbach, Ortsteil Weiler zum Stein (Rems-Murr-Kreis), erwähnt.

Wohnträume erfüllen – egal, ob Neubau oder energetische Modernisierung

»Nachhaltigkeit und Substanz steht bei all unseren Projekten im Vordergrund. Die Entwicklung generationsübergreifender Wohnquartiere, von deren Sinn und Wert wir überzeugt sind, unterstreichen den hohen Anspruch, den wir selbst an unsere Architektur und Bauqualität stellen«, führt der staatlich geprüfte Energieeffizienzexperte Dipl. Ing. Joachim Sautter weiter aus.

Wer sich jetzt seinen Wohntraum erfüllen möchte, sei es Neubau oder energetische Modernisierung, findet mit den Experten der Sautter GmbH einen optimalen Partner und kann sich zudem noch hohe Zuschüsse und günstige Finanzierungen durch die KfW sichern.

