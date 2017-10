Bauunfall - was tun?

× Erweitern Feuerwehr

Der Lehrgang für die insgesamt 20 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet begann am Freitagabend zunächst mit einem Theorieteil. Nach einer kurzen Vorstellung des THW und seiner Einsatzoptionen folgte eine Einführung in die statische Beschaffenheit von Bauwerken und Baugruben durch Florestan Dieterich, Baufachberater des THW Ludwigsburg und Bauingenieur.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der praktischen Übungen: Wand- und Deckenabstützung einsturzgefährdeter Räume sowie dem Sicherungsverbau von Rohrgräben. Hierfür bietet das Gelände des THW mit Trümmerfeld, Übungshaus und Baugrube geeignete Übungsbedingungen. Die Theorie vom Vortag wurde unter der Anleitung der THW-Ausbilder Gerhard Kratt, Michael Nopp, Tobias Hebendanz und Florestan Dieterich in die Praxis umgesetzt.

Mit Holz- und Stahlsprießen wurde die Decke eines Raumes gegen Einsturz gesichert. Hier zeigten sich schnell die praktischen und zeitlichen Vorteile der Stahlsprieße, die beim THW Ludwigsburg in großer Anzahl vorhanden sind. Der Einsturz einer von Trümmerteilen oder Löschwasser beschwerten Decke kann damit schnell und effektiv verhindert werden.

Im Rohrgraben wurden parallel dazu die Wände des Grabens mit einem Bohlenverbau ausgesteift. Diese Arbeiten werden erforderlich, wenn bei Erdarbeiten ein nicht gesicherter Graben einzustürzen droht oder Personen aus einem bereits eingestürzten Graben zu retten sind.

Anschließend stützten die Lehrgangsteilnehmer die einsturzgefährdete Giebelwand des Brandhauses mit sogenannten Strebstützen aus Holz ab. Schon das genaue Zuschneiden der Hölzer in verschiedenen Winkeln erforderte ein großes Maß an Genauigkeit. Nach Aufbau und Versteifung der Stützen verhindern diese effektiv das Umstürzen beschädigter Gebäudeteile.

Eine weitere Ausbildungsgruppe sicherte eine andere Wand des Brandhauses mit dem Einsatz-Gerüst-System (EGS) des THW Ludwigsburg ab. Hier konnten die Wehrleute sich Einblicke in die Arbeitsweise mit dem Raumgerüstsystem EGS verschaffen, welches die THW-Ortsverbände ständig vorhalten.

Das Abstützen und Aussteifen von Gebäuden und Gräben gehört zu den Aufgaben des Technischen Hilfswerks. Auch die Feuerwehr arbeitet immer wieder an Einsatzstellen, an denen Gebäude oder Baugruben gesichert werden müssen. Die gemeinsame Ausbildung im Rahmen der Kreisausbildung im Landkreis Ludwigsburg ist damit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit und Zusammenarbeit der Einsatzkräfte in und um Ludwigsburg.