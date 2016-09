Decken, Möbel & Mehr bei Schreinerei Wirth & Framke

× Erweitern Schreinerei Wirth

In den neu gestalteten Räumlichkeiten bei Wirth & Framke werden u.a. Plameco - Decken gezeigt. Diese Decken sind in über 100 Farben und Varianten erhältlich.

Weitere Vorteile dieser pflege - leichten Spanndecken liegen in der Beschaffenheit des Materials, denn die Decken sind allergiker - geeignet, unempfindlich gegen Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit und voll abwaschbar. Die Decken eignen sich für jeden Raum in der Wohnung, vom Wohn - bis zum Badezimmer. Die Montage erfolgt schnell und sauber und dies meist an einem Tag. Bei Wirth & Framke findet man auch Fußböden vom Vinyl - bis hin zum Parkettboden. Des weiteren findet man in der Ausstellung Bad - Küchen - und Einzelmöbel aus eigener Produktion, selbst entworfen und gestaltet. Wer Haus - Zimmer - oder Ganzglastüren benötigt ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Aus dem Kunststein Corian werden außerdem Waschtischplatten fürs Badezimmer oder Küchenarbeitsplatten hergestellt. Neu im Programm ist das bekannte und bewährte Schlafsystem von Relax, hier kann der Kunde auch mal probeliegen. Das Beratungsteam der Schreinerei Wirth & Framke steht gerne bei Fragen zur Verfügung und versucht, für alle die passenden Gesamtlösung zu finden.

Schreinerei Wirth & Framke Steinach 14, 74547 Untermünkheim, Fon: 0791/9781300

www.schreinerei-wirth-framke.de