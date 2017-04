Ein echtes Oldschool-Haus: Nur was für Romantiker?

× Erweitern Foto: fotolia.com © Fotolyse Mit rationalem Denken haben alte Häuser ebensowenig zu tun wie Autos – beiden gemeinsam ist jedoch pure Leidenschaft

Vintage liegt voll im Trend. Doch sollte sich das auch auf Häuser erstrecken und wenn ja, welche Einschränkungen muss man in Kauf nehmen, wenn die eigenen vier Wände 80 oder mehr Jahre älter sind als man selbst?

In fast jedem Dorf in unserer Region kann man sie sehen: Alte Häuser, die erbaut wurden, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Die Optik zieht jeden in ihren Bann, der nicht gerade Hardcore-Modernist ist. Das liegt nicht nur daran, dass die damaligen architektonischen Prinzipien des Hausbaus sich stark von den heutigen unterscheiden, sondern auch, dass in solchen Häusern eine lange Geschichte lebt, die sich im Grundriss ebenso ausdrückt wie in der Ausgestaltung, den Anbauten und dem Garten. Kommt noch hinzu, dass man solche Häuser oft günstig abgreifen kann, stellt sich eigentlich nur die Frage Why not? Der folgende Artikel widmet sich genau der Beantwortung.

1. Es. Ist. Kein. Neubau. Punkt!

Man muss sich nicht einschränken – aber ein Gespür bei Ausstattung und Einrichtung eines so alten Hauses ist definitiv vonnöten.

Dabei ist wohl das mit Abstand Wichtigste, was man sich ins Gedächtnis rufen muss, das Alter des Gebäudes. Das ist nicht nur insofern bedeutsam, als dass es Modernisierungen bedingt, sondern schlicht und ergreifend den Besitzern auch den Wohnstil einer vergangenen Epoche auferlegtt:

Eine völlig andere Raumaufteilung, als man es heute gewohnt ist. Etwa weil früher das Wohnzimmer ein selten benutzter und deshalb eher kleiner Raum war.

Meist kleinere Raumflächen bei höheren Decken

Viel Holz

Zudem muss man bedenken, dass jedes Bauteil seine Halbwertszeit hat. Generell gibt es zwar die Faustregel, dass ein Haus für 100 Jahre Lebensdauer errichtet wird – mit Pflege und Sanierarbeiten lässt sich jedoch wesentlich mehr rausholen. Grundrisse kann man ändern, man kann Decken neu einziehen und praktisch alles aushöhlen, sodass nur noch eine leere Haushülle übrigbleibt. Klar kann man mit einem Trupp motivierter Handwerker und genügend Geld so aus einem 100 Jahre alten Haus ein dem Stand der heutigen Technik entsprechendes Gebäude machen. Das kostet jedoch nicht nur ein Heidengeld, sondern würde dem Bau seine Seele rauben.

Man muss also den Realitäten ins Auge sehen können. Gleichzeitig benötigt man aber genügend Fingerspitzengefühl, um das, was zwingend modernisiert werden muss, nicht zu übertreiben und einen Kompromiss zwischen Charakter und Notwendigkeit zu finden.

2. Die Kosten

So viel Arbeit auch anfällt, durch den meist geringeren Kaufpreis bleibt man praktisch immer unter den Kosten eines Neubaus.

Wenn ein solches Haus auf dem Land heute noch in weitgehend ursprünglichen Zustand steht, hat das seine Gründe. Oft, aber nicht immer, liegt es an der Lage. Vielleicht ist die Verkehrsanbindung schlecht oder man ist einfach meilenweit vom Schuss entfernt. Gut ist das vor allem für die moderne Generation, die von zuhause aus arbeiten kann – denen kann es egal sein, wie weit die Firma entfernt liegt.

Und das hat auch noch einen weiteren Vorteil: Je schlechter die Lage, je größer der Modernisierungsbedarf, desto niedriger der Preis. In manchen Dörfern gibt es Altbauten für 50000 oder noch weniger Euro – samt Großgarten. Dafür bekommt man in einem Neubaugebiet nicht mal ein gerade fürs Haus ausreichendes Grundstück.

Die nackten Anschaffungskosten sind niedriger. Aber gleichzeitig muss in den allermeisten Fällen kräftig saniert werden. Zwar zeugen hier diverse Erfahrungsberichte davon, dass man unterm Strich selbst mit aufwendigen Arbeiten billiger wegkommt, als bei einem Neubau. Dennoch macht diese Tatsache auch die Hausfinanzierung etwas komplizierter. Die grundsätzlichen Regeln bleiben zwar gleich, etwa die Emfpehlung von 30% Eigenkapital plus 70% Kreditsumme – gleichzeitig offenbaren viele Häuser jedoch erst Baustellen, nachdem die Modernisierungsarbeiten schon im Gange sind.

Man muss also das Haus so finanzieren, dass ein Gleichgewicht geschaffen wird zwischen ausreichendem Geldpolster und der Möglichkeit, sowohl bei niedrigeren Kosten Sondertilgungen leisten zu können als auch bei höheren Kosten zu guten Konditionen aufstocken zu können.

3. Gutachten sind das halbe Leben

Und aus diesem Grund – und weil ein Haus je nach Alter unterschiedliche Schwachstellen hat, die man als Laie nicht oder nur teilweise erkennen kann – ist es unabdingbar, dass man sich vor dem Zuschlag einen Profi nimmt, der das Gebäude hinsichtlich seiner Stärken und Schwächen analysiert und einen Plan aufstellt, was zu machen ist. Wer das unterlässt, spart am falschen Ende und tappt quasi barfuß mit verbundenen Augen durch ein Zimmer voller scharfkantiger Legosteine und Mausefallen.

Die Kosten für einen solchen Altbausachverständigen liegen für ein Einfamilienhaus meist irgendwo zwischen 4- und 500 Euro. Wenn es sich um einen alten Bauernhof mit Nebengebäuden handelt, erhöht sich die Summe nochmal um zirka 200 Euro. Dafür bekommt man aber auch eine maßgeschneiderte Ja/Nein-Kaufempfehlung sowie einen ausführlichen Katalog, der die Stärken und Schwächen des Oldschool-Hauses minutiös auflistet.

4. Handwerker ist nicht gleich Handwerker

Was auf Laienaugen katastrophal wirkt, muss es nicht unbedingt auch sein. Weil das aber auch umgekehrt gilt, sollte ein Sachverständiger entscheiden.

Und auch wenn der Kauf abgeschlossen ist, benötigt ein Altbau erst Recht Sonderzuwendungen Klar kann man für die Erneuerung des Dachstuhls normale Zimmerleute beauftragen und auch den Elektrikern ist es egal, ob sie die Leitungsschlitze in eine brandneue oder 100 Jahre alte Wand schlagen. Doch spätestens wenn es an die Sanierung von Holzböden, das Aufarbeiten von Stuckverzierungen oder das Erneuern einer hundertjährigen Holztreppe geht, sollte man sich an Altbau-Profis wenden – man würde ja auch einen Sportwagen aus den 70ern nicht zur Markenwerkstatt bringen. Ein Ansprechpartner dafür sind die Handwerkskammern von Baden-Württemberg. Falls man einen Architekten zurate ziehen will, muss man die Architektenkammer des Landes konsultieren.

Auch hier bereitet einem ein Oldschool-Haus zwar mehr Arbeit als ein „Rundum-sorglos-Neubau“, aber nur Profis können sicherstellen, dass die Arbeiten auch altbaugerecht durchgeführt werden.

5. Wie lebt es sich in einem solchen Haus?

Patina gibt einem Altbau einen eigenständigen Charakter – kann aber schnell in eine verwahrloste Optik umschlagen.

Bislang kündete der Artikel vor allem von den handfesteren Bereichen des Altbau-Besitzertums. Doch die zentrale Frage ist ja, ob es nur etwas für Romantiker ist, die Nachteile aufgrund ihrer Leidenschaft übersehen können, oder ob man sich dort auch als Angehöriger der Generation-X oder Y wohlfühlt.

Die grobe Antwort ist ein Ja. Denn ganz pragmatisch ist ja auch ein hundertjähriges Haus erst einmal ein Haus. Wenn das Dach dicht ist, die Heizung werkelt und in der Dusche das Wasser gut abfließt gibt es keinen Unterschied zu modernen Gebäuden. Allerdings gilt dieses Ja nicht für das generelle Wohnen in einem solchen Haus. Um das zu beschreiben, muss man ein wenig weiter ausholen, denn die typischen Wohnbeschreibungen von Altbauten zeigen meist ein Zerrbild.

Man stelle sich ein Haus vor, das schon von außen zeigt, dass es nicht aus dem Fertighausanbieter-Katalog stammt, sondern von Menschen erbaut wurde, die zu einer Zeit lebten, als unsere Straßen noch von Kutschen befahren wurden und ein Auto für Volksaufläufe sorgte.

Vor dem Haus trennt ein Mäuerchen aus Bruchsteinen, gekrönt von einem verzierten Gitter das Grundstück vom Gehsteig. Im kleinen Vorgarten finden sich keine modernistischen Schlackensteine und geometrischen Gewächse, sondern Bodendecker. Der Hof ist mit von der Zeit glattgeschliffenen Kopfsteinen bedeckt, in deren Zwischenräumen etwas Moos wächst und die schwarz glänzen wie Onyx.

Eine gute Sanierung zeichnet sich durch die geschickte Kombination von altem und neuem aus, das benötigt Fingerspitzengefühl.

Das Haus selbst zeigt keinen glatten, verdämmten Putzbewurf, sondern präsentiert sich je nach Lage in Backsteinen, die alle in unterschiedlichen Rottönen leuchten, in massivem Sandstein oder Fachwerk, dessen regionale Unterschiede sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Das ganze Haus strahlt eine Erhabenheit aus, die nur aus der Gewissheit stammt, dass eine Konstruktion viele Jahrzehnte überdauert hat.

Anbauten bieten Extraplatz, den man bei modernen Neubauten nur durch extrem happige Zusatzausgaben bekäme.

Innen ist es klassisch. Es überwiegen keine modernen Materialien. Es gibt keine „lichtdurchfluteten“ Räume, die in der Realität doch nur bedeuten, dass man viel Zeit mit Fensterputzen verbringt.

Unter den Füßen knarzt ein Holzboden, der aus einem Wald stammt, der nicht mehr existiert, in einem Sägewerk geschnitten wurde, das längst abgerissen wurde und auf dem Generationen ihre Spuren hinterlassen haben. Jetzt ist er versiegelt und kann ebenso einfach gereinigt werden wie jeder Baumarkt-Laminatboden.

Die Fenster sind höher, als man es gewohnt ist. Die Decken auch. Kocht man in der für moderne Verhältnisse gigantischen Küche, bekommt man auch ohne Dunstabzugshaube keine Probleme. Mit Freunden kann man um den riesigen Tisch Platz nehmen – denn die Küche war früher der Mittelpunkt jedes Hauses.

Ruhe, Natur und eine Menge Platz für Kids und Gemüse. Auch das ist eine Realität und meist Alleinstellungsmerkmal des Oldschool-Hauses.

Im Wohnzimmer wurde ein Ofen installiert. Kein moderner, nein, ein Stück, das ebenso direkt nach dem Bau hätte dort stehen können. Er verbreitet Wärme fürs ganze Stockwerk, ohne dass man gleich die Haupt-Heizung einschalten muss. Das spart viele Kosten. Und auch hier sorgt die hohe Decke dafür, dass sommerlich heiße Luft hochsteigt und es an warmen Tagen angenehm bleibt.

Ein Stockwerk höher, über die liebevoll restaurierte Holztreppe, steht man in einem Schlafzimmer, dessen hohe Fenster die Morgensonne hineinlassen und einen auch ohne Wecker sanft aus dem Schlaf holen. Ein zum Badezimmer umfunktioniertes Nebenzimmer sorgt für sanitären Komfort der Moderne – ohne dem Haus jedoch etwas von seinem Charakter zu rauben.

Aus dem Schlafzimmerfenster blickt man in Hof und Garten deren Abmessungen bei Neubauten praktisch undenkbar wären. Die ehemalige Waschküche ist nun ein Raum für Feste, im ehemaligen Schweinestall finden Garten- und andere Werkzeuge mehr als genügend Platz. Eine uralte Linde wirft ihren Schatten dorthin, wo das Kopfsteinpflaster endet und ein Weg in den Garten führt. Genau auf der Grenze sind Gemüsebeete mit granitenen Randsteinen in feinsäuberliche Rechtecke abgeteilt. Darin sprießen Salate und andere Köstlichkeiten, für die man schon kein Geld mehr im Supermarkt ausgeben muss.

Die Nachbarn sind gefühlt weit weg. Von keinem Winkel aus kann einem einer davon in den Garten oder gar ins Haus hinein schauen. Und selbst wenn die Kinder toben, verlieren sich ihre Stimmen zwischen Sträuchern und Bäumen – hier meckert keiner über Lärm.

Wem diese Gedanken wie das pure Wohnglück erscheinen, wer sich auch nur ansatzweise damit anfreunden kann, in einem solchen Haus mit Charakter zu wohnen, der wird mit einem Oldschool-Haus glücklich werden. Es ist kein modernes Haus. Dafür aber auch nichts von der Stange. Nichts, was man in Katalogen findet und was man mit Wärmedurchgangskoeffizienten und Nullenergie in Worte fassen könnte. Ein hundertjähriges Haus ist mehr als ein Wohngebäude, es ist ebenso eine Leidenschaft wie ein klassisches Auto – und für beides kann und sollte man nicht rational argumentieren, sondern mit Hingabe.