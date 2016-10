Experten für Bodenbelaglösungen

× Erweitern Zartmann

»Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen« so das Credo der Zartmann GmbH. Ob Fußböden in Wohnanlagen, Großraumbüros, Banken oder in Schulen, ob Teppichböden, Parkett oder Naturböden – bei Zartmann Fußbodentechnik findet jeder den passenden Bodenbelag.

Vom Standort in Neckarsulm aus sind die Experten in der Region Heilbronn und darüber hinaus im Einsatz. Die reiche Erfahrung und die ausgeprägten Fachkenntnisse der Fußbodentechnik machen den Meister-Fachbetrieb zu einem vertrauensvollen Partner für gewerbliche und private Kunden. Vom Untergrund bis zur perfekten Oberfläche werden professionelle Bodenlösungen

angeboten. Zum Ausbildungsstart 2017/09 sucht das Unternehmen noch Verstärkung. Geboten werden Ausbildungsplätze für den Beruf des Parkett-/Bodenlegers (m/w). In der dreijährigen Ausbildung, für die ein Hauptschulabschluss vorzuweisen ist, erlernen die Azubis, wie man Bodenbeläge verlegt, sowie Bestehende pflegt und instand setzt.