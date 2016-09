× Erweitern Gesundes Wohnen

Viele Menschen klagen über gesundheitliche Beschwerden wie zum Beispiel Hautreizungen oder Probleme mit den Atemwegen. Nicht selten werden diese unangenehmen Symptome durch Lösemittel, Weichmacher oder Konservierungsstoffe in Farben verursacht.

Einige Farben kommen ohne diese Stoffe aus! Silikatfarben sind zum Beispiel nicht nur frei von Lösemitteln und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, sondern verfügen auch über beste bauphysikalische Eigenschaften. So wird durch das hohe Speichervermögen von Feuchtigkeit die Luftfeuchte im Raum verbessert, ein hoher ph-Wert erreicht und eine Anti-Schimmel-Wirkung erzielt, zusätzlich ist die Oberfläche schmutzabweisend und unentzündlich.

Silikatfarben & Dispersionsfarben

Vor allem in Schlafzimmern kommt ein Silikatputz in Verbindung mit Silikatfarbe immer öfter zum Einsatz, da der menschliche Körper im Schlaf viel Wasser in Form von Schweiß abgibt und hierdurch eine wesentlich besseres Raumklima entsteht. Aber es gibt auch Dispersionsfarben für den Innenbreich, die frei von Lösemitteln sind. Unter Dispersionsfarben versteht man allgemein wasserverdünnbare Innenwand- und Fassadenfarben, wobei wasserverdünnbar nicht gleich heißt, dass keine Lösemittel in der Farbe sind. Wenn es lösemittelfrei sein soll, ist es wichtig, auf die Bezeichnung LF (Lösemittelfrei) oder ELF (Emissions- und lösemittelfrei) zu achten.

Die meisten Fachhändler oder Maler empfehlen oder verarbeiten im Wohnbereich ELF gekennzeichnete Farben, da bei LF gekennzeichneten Farben immer noch Emissionen in die Raumluft gelangen. Diese Emissionen entstehen aus den für die Lösemittel ersatzweise eingesetzten Stoffen. Diese Ersatzstoffe lösen sich aber nur sehr langsam aus der schon trockenen Beschichtung. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Emissionen wochenlang anhalten können. Wer also ganz sicher gehen will, sollte sich an den Fachhandel wenden und zu den mit ELF gekennzeichneten Farben greifen.

