Größer, schöner, moderner: Neue Polsterwelt eröffnet

Am 2. Februar ist es soweit: Die Polsterwelt Obereisesheim feiert große Neueröffnung nach dem Umbau und Erweiterung. Auf die Besucher warten viele Eröffnungsangebote und Sonderkonditionen in allen Abteilungen.

Mit der Erweiterung verdoppelt die Polsterwelt Obereisesheim ihre Verkaufsfläche auf über 2200 qm. Ab sofort gibt es mehr Auswahl, mehr Vielfalt und mehr Markenmöbel. Nach der einjährigen Bauphase geht am 2. Februar die neue Ausstellungshalle in Betrieb. Aber auch das bestehende Gebäude wurde komplett umgebaut. Die Auswahl an Polstergruppen, Funktionssofas, Relaxsesseln, Esstischen und Stühlen sowie chicen Accessoires ist nun noch wesentlich größer.

Stylistische Kollektionen von Raumfreunde und Metropolis

Raumfreunde ist die lässige, authentische Lifestyle Kollektion für den unkonventionellen Kunden von heute. Wer Mobilität schätzt, den eigenen Stil lebt und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Inspirationen ist, für den ist Raumfreunde genau das Richtige. Diese Kollektion greift die internationalen Designtrends auf und setzt sie gekonnt um. Die junge und innovative Möbelmarke verspricht internationales Design zum attraktiven Preis.

»Metropolis by Michalsky Living« – Michael Michalsky ist der erfolgreichste deutsche Designer der neuen Generation. Sein Look kombiniert klassische Schnitte mit aktuellem Style. Seit 2011 entwirft er moderne Sofas für den Home-Bereich und setzt dabei auf erstklassige Qualität, hochwertige Materialien und viel Gemütlichkeit. »Metropolis by Michalsky Living« ist zum Bestseller avanciert. Puristisch, kreativ und urban. Jetzt ganz neu in der Polsterwelt Obereisesheim – kreatives Design zum attraktiven Preis.

Erpo Classic Qualitätsmöbel: Qualität made in Baden-Württemberg

Die Classic-Serie von Erpo verbindet klassisch-modernes Design mit ausgezeichneter Qualität. Hochwertigste Materialien und beste Verarbeitung zeichnen diese Markenmöbel aus. Die Möglichkeiten sich sein persönliches Wunschsofa zu kreieren sind nahezu unbegrenzt. Die außergewöhnliche Möbelkollektion setzt auf Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und gesundes Umweltbewusstsein.

Neueröffnungs-Sonderkonditionen

Mit zahlreichen Lieferanten wurden für den Neueröffnungszeitraum zusätzliche Einkaufsrabatte verhandelt, die an die Kunden weitergegeben werden. Dieser Sonderbonus ist allerdings auf die Neueröffnung beschränkt und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Polsterwelt-Erfolgsrezept

Polsterwelt-Inhaber Andreas Schoch, der seit über 25 Jahren in der Branche tätig ist, bringt sein Erfolgsrezept auf eine einfache Formel: Fachliche Beratung, perfekter Service und eine seriöse Preisgestaltung sind für ihn die wichtigsten Geschäftsprinzipien.

Weitere Leistungsmerkmale sind die Frei-Haus-Lieferung (ab Warenwert 1200,- Euro), kostenlose Altmöbel-Entsorgung sowie die äußerst günstigen Finanzierungsmöglichkeiten. Die Polsterwelt Obereisesheim ist Mitglied im Europa-Möbelverbund, einem der größten Möbel-Einkaufsverbände mit über 2000 Verkaufsstellen. Dadurch werden im Wareneinkauf beste Konditionen erzielt, die sich in den äußerst günstigen Verkaufspreisen widerspiegeln. heg

Polsterwelt Obereisesheim GmbH

Silcherstraße 21, 74172 Neckarsulm

Fon: 07132 3406929

Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

www.polsterwelt-obereisesheim.de