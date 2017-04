Heizkosten reduzieren – So heizen Sie richtig

× Erweitern Foto: fotolia.com/ NinaMalyna

Spätestens beim Blick auf die jährliche Heizkostenabrechnung oder Ölrechnung fasst mancher den Entschluss, endlich etwas zu unternehmen, um die Heizkosten zu reduzieren. Damit es nicht nur beim guten Vorsatz bleibt, hier eine Reihe hilfreicher Tipps, wie man ohne viel Aufwand seine Energiekosten reduzieren kann, ohne auf warme und behagliche Räume zu verzichten.

Auf die richtige Raumtemperatur kommt es an.

Im Wohnzimmer soll es angenehm warm sein. Hier wird die Temperatur von ungefähr 20 Grad als angenehm empfunden. Natürlich sind individuelle Abweichungen möglich. Im Kinderzimmer oder im Bad können es auch 22 Grad sein, denn niemand steigt gerne in einem kalten Raum aus der Badewanne. Anders sieht es im Schlafzimmer aus.

Hier stört eine zu hohe Raumtemperatur den gesunden Schlaf; es reichen 15 bis 17 Grad. Für die Küche ist eine Temperatur von rund 18 Grad empfehlenswert.

Wenn zusätzlich noch die Abstellräume oder der Flur nur mäßig beheizt werden, dann lassen sich schnell etliche Euros sparen, denn jedes Grad weniger spart rund 6 % an Heizkosten.

Intelligentes Heizen lohnt sich.

Passt man die Temperatur dem Tagesablauf an, reduziert das zusätzlich wesentlich die Heizkosten. Nachts kann man die Thermostate etwas herunter drehen oder eine moderne Heizungsanlage so programmieren, die sie die Leistung in den Nachtstunden selbstständig herunterfährt und man morgens trotzdem wieder ein angenehm warmes Bad vorfindet.

So lassen sich quasi im Schlaf Heizkosten sparen. Man sollte aber darauf achten, die Räume nicht zu sehr abkühlen zu lassen, da das erneute Aufheizen mit einem vermehrten Energieaufwand verbunden ist.

Während längerer Abwesenheit, zum Beispiel in der Urlaubszeit, ist es ratsam, die Heizung so einzustellen, dass die Räume zwischen 12 und 15 Grad warm sind und sie nicht komplett abzustellen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Regelmäßiges Entlüften spart Kosten.

Nicht erst, wenn die Heizung anfängt zu gluckern und stellenweise kalt bleibt, sollte man die Heizkörper entlüften, sondern regelmäßig zu Beginn jeder Heizperiode. Mit einem speziellen Schlüssel, der in jedem Baumarkt erhältlich ist, lässt sich überschüssige Luft schnell entfernen, der Heizkörper wird wieder gleichmäßig erwärmt und die Energiekosten reduzieren sich.

Kein Geld zum Fenster herauswerfen!

Genau das passiert nämlich, wenn undichte Fenster die Wärme entweichen lassen. Einfache Dichtungen können hier schon eine preiswerte Hilfe sein, wenn die Fenster nicht mehr dem modernen Standard entsprechen. Dauerhafter helfen eingefräste Lippenprofile, wenn der Einbau neuer Fenster zu teuer und aufwendig ist. Nachts sollten Rollläden oder Vorhänge geschlossen werden, so bleibt die Wärme im Zimmer.

Nicht vergessen werden sollte dann vor allem morgens regelmäßiges und richtiges Lüften, denn nur so kann Schimmelbildung vorgebeugt werden, da in einem Haushalt mit vier Personen jeden Tag rund 10 Liter Wasser verdunsten und diese Feuchtigkeit abziehen muss.

Man sollte also mindestens zweimal täglich bei weit geöffnetem Fenster und herunter gedrehter Heizung lüften - idealerweise mit Durchzug. Gänzlich abzuraten ist davon, die Fenster über längere Zeit gekippt zu lassen. Das treibt zum einen die Heizleistung auf Dauer in die Höhe und sorgt zudem für eine Auskühlung der Wände.

Türen bitte schließen!

Was für die Fenster gilt, sollte man auch bei den Türen beachten. Undichte Außentüren sollten abgedichtet werden. Die einfachste Lösung sind hier Schaumstoffstreifen zum Aufkleben. Wenn es unter der Türe durchzieht, hilft eine Bürstendichtung oder ganz einfach ein Zugluftstopper dabei, dass die Kälte draußen bleibt.

Innentüren zu wenig beheizten Räumen sollten möglichst nicht offenstehen, da sonst die wärmeren Räume wie das Wohnzimmer zu sehr auskühlen und sich beispielsweise das kühlere Schlafzimmer zu sehr erwärmt. Das erhöht nicht nur die Heizkosten, sondern es kann sich auch Kondenz-Wasser an der Außenwand des kälteren Zimmers bilden, wenn warme Luft in den Raum strömt.

Heizkörper nicht zustellen!

Was nutzen die schönsten Heizkörper, wenn Möbel oder dicke Vorhänge davor die warme Luft daran hindern, sich im Raum zu verteilen. Den gleichen negativen Effekt haben Verkleidungen beispielsweise aus Holz, die zwar gut aussehen, aber die Effektivität der Heizung verringern.

Auf eine gute Dämmung kommt es an.

Optimal ist natürlich ein von außen gut gedämmtes Haus. Aber auch als Mieter kann man viel dazu beitragen, dass Wärmebrücken so gut es geht vermieden werden. Heizkörper wurden besonders früher oft in eine Nische gebaut, das heißt, das Mauerwerk ist in dem Bereich dünner und isoliert weniger. Hier hilft eine dünne Dämmung hinter dem Heizkörper, Wärmeverluste zu vermeiden. Ist sehr wenig Platz zwischen Heizkörper und Wand, so erzielt selbst eine dünne aluminium-kaschierte Styroporplatte eine spürbare Wirkung.

Ein weiterer Schwachpunkt, gerade in Altbauten, sind Rollladenkästen. Auch hier gilt, eine gute Dämmung, hilft bares Geld sparen und rechnet sich schon nach kurzer Zeit. Ein besonderes Augenmerk sollte man auch auf die Kellerrohre der Heizung legen. Nur gut isoliert, zum Beispiel mit einem Mantel aus Schaumstoff, transportieren sie das Wasser zu dem Heizkörper, ohne dass es abkühlt. So lassen sich leicht 8% der Heizkosten einsparen.

Neue Thermostate helfen Energie sparen.

Moderne Thermostat-Ventile, die sich einfach auch an ältere Heizungsanlagen montieren lassen, überzeugen nicht nur durch ein hohes Maß an Komfort, sondern helfen auf Energiesparen. Sie halten die Temperatur im jeweiligen Raum konstant und reagieren beispielsweise auf Sonneneinstrahlung, indem sie die Leistung drosseln. Besonders komfortabel sind programmierbare, digitale Thermostate, bei denen man dank der zahlreichen Funktionen die Heizzeiten jedes Raumes individuell anpassen kann. So lässt sich minutengenau bestimmen, wann nachts die Temperatur gesenkt und morgens wieder hochgefahren werden soll. Wichtig ist, dass die Thermostate nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden. Sonst verlieren sie ihre Funktion.

Für hohe Räume ist Wärmerückführung mit TDA-Systemen ideal.

Nicht nur im kommerziellen Bereich, sondern auch bei vielen Altbauwohnungen gibt wegen der Höhe der Räume Schwierigkeiten, die Räume gleichmäßig zu beheizen, da die warme Luft nach oben steigt. So ist es zwar in hohen Räumen an der Decke wohlig warm, aber dort, wo der Bewohner sich aufhält, also in Fußbodennähe und im Sitzbereich, ist es zu kühl. Normale Ventilatoren im Rückwärts-Gang können bis zu einer Deckenhöhe von 2,60 hier Abhilfe schaffen, indem sie zu einer Durchmischung der einzelnen Luftschichten beitragen.

Sind die Räume jedoch höher, was bei vielen Altbauten der Fall ist, so reicht die Bewegungsenergie des Motors nicht aus, die warme Luft weit genug nach unten zu drücken.

Hier helfen intelligente Temperatur-Differenz-Ausgleichs-Systeme, kurz TDA-Systeme genannt. Dank modernster Technik steuern sie die Luftdurchmischung und die Temperatur automatisch und schaffen so Heizkosten-Einsparungen von bis zu 30%.

Kaminöfen schaffen Behaglichkeit

Immer beliebter wird eine zusätzliche Heizung mit einem Kaminofen. Gerade im Wohnzimmer sorgt der Blick in das lodernde Feuer für Behaglichkeit und hilft zudem noch, Geld zu sparen. Auch wenn kein freier Kamin vorhanden ist, ist der nachträgliche Einbau beispielsweise mit Hilfe eines Edelstahlrohres an der Außenwand möglich. Vor dem Kauf sollte man sich eingehend nicht nur vom Händler, sondern auch vom Schornsteinfeger beraten lassen. Fachbetriebe in Heilbronn findet man einfach und bequem über entsprechende Branchenverzeichnisse oder die Gelben Seiten des Telefonbuches. Abzuraten ist von Zusatzheizungen wie Radiatoren oder Heizlüftern, die mit Strom betrieben werden, da sie sehr viel Energie verbrauchen und damit auf Dauer der Betrieb sehr teuer ist. Sie sollten nur im Notfall, beispielsweise bei einer defekten Heizungsanlage genutzt werden.

Heizungsanlage jährlich warten lassen

Hausbesitzer sollten in regelmäßigen Abständen ihre Heizungsanlage von einem Fachbetrieb warten lassen. Ein ungenau eingestellter Brenner kann daran schuld sein, dass der Verbrauch bis zu 5% steigen kann. Verschleißteile sollten an besten vor Beginn der Heizperiode im September überprüft werden, um Heizungsausfälle im tiefsten Winter zu vermeiden.

Die Sonne hilft sparen

Um Wasser zu erhitzen, bietet sich die Kombination der Heizung mit einer Solaranlage an. Im Sommer braucht das Duschwasser dann nicht mehr von der Heizung erhitzt werden, sondern erwärmt sich durch die Kraft der Sonnenenergie. Ist die Solaranlage ausreichend groß dimensioniert, kann sie zudem zusätzlich die Heizungsanlage unterstützen. Dank zahlreicher Förderungs-Möglichkeiten hat sich so die Anlage schnell amortisiert.

Wie man sehen kann, lassen sich schon mit einfachen Mitteln die Heizkosten auch für Mieter spürbar senken. Für Häuslebauer lohnt sich eine eingehende Beratung vor der Bauplanung, um möglichst energieeffizient zu bauen. Hilfreiche Unterstützung in allen Energiefragen erhalten Verbraucher auch durch die Energiestartberatung des Landratsamts Heilbronn, die in Zusammenarbeit mit lokalen Energieberatern eine neutrale und kostenlose Beratung für Endverbraucher anbietet.