Herrlich schwäbisch in Murrhardt

× Erweitern Murrhardt

Die Stadt Murrhardt mit ihren rund 14.000 Einwohnern bildet das Zentrum des Schwäbischen Waldes im Nordosten der Metropolregion Stuttgart.

Murrhardt hat viel zu bieten: eine ausgesprochen schöne Lage im Schwäbischen Wald, ein vielfältiges Freizeitangebot, ein breites Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Schulen, eine gute Infrastruktur und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr auf der Murrbahn (Stuttgart-Schwäbisch-Hall-Nürnberg). In kürzester Zeit von der Arbeit nach Hause kommen, die Infrastruktur in allen Belangen der Nahversorgung genießen und die Freizeit in einem landschaftlich reizvollen Umfeld erleben - das sind echte Faktoren für Lebens- und Arbeitsqualität. Neu entstanden ist das Ärztehaus am Rande der Innenstadt ebenso wie das Einkaufszentrum Murrakaden-Aktivcenter. Durch die Entwicklung des innenstadtnahen Areals Alte Post und der Weiterentwicklung des Bahnhof-Areals wird die Stadt noch attraktiver.

Wohnbauplätze findet man in Murrhardt, egal, ob man es stadtnah oder wirklich »draußen auf dem Lande« in freier Natur mag. Sowohl Bauplätze als auch Wohnungen sind in Murrhardt trotz seiner guten Anbindung an die Region Stuttgart zu moderaten Preisen zu haben.

Stadt Murrhardt

Kontakt: Melanie Moure Diz,

Fon: 07192/213-414

www.murrhardt.de