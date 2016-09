× Erweitern Stark Beton

Der Hohenloher Schalungsstein findet im Wohnbau vielseitig seine Anwendung. Mit ihm lassen sich Mantelbetonwände im Bereich Keller, Schallschutzwände, Fundamente und Hangbefestigungen schnell und einfach errichten.

Somit kann auch der Selbstbauer ein Bauvorhaben preisgünstig realisieren.

Auch in der Landwirtschaft und im Industriebau bietet sich eine große Zahl von Verwendungsmöglichkeiten an. Ein weiterer Einsatzbereich ist der Garten-und Landschaftsbau, in dem er gerne für die Gartengestaltung in Form von Stützwänden, Sicht- und Lärmschutzwänden, Pflanzmauern, Teich-und Poolbecken verwendet wird.

Die Hohenloher Schalungssteine sind beim Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen und sind in den Wandstärken 17,5, 20, 24 und 30 erhältlich. Interessenten können sich bei Stark Betonwerk oder bei den Partnern im Baustofffachhandel informieren.

Stark Betonwerk

Übrigshäuser Str. 13, 74547 Untermünkheim-Kupfer, Fon: 07944/370

www.stark-wandbaustoffe.de