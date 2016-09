Leben in der Residenzstadt

× Erweitern Stadt Langenburg

»Wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen« – das trifft auf Langenburg auf jeden Fall zu. Hinter dem Slogan steckt die hohe Lebens- und Wohnqualität, die Langenburg auszeichnet.

Der Luftkurort mitten im Hohenloher Land überzeugt nicht nur durch gute Gastronomie und herrliche Natur, sondern auch durch viele Sport- und Freizeiteinrichtungen wie dem beliebten Familienfreibad, dem Waldkletterpark Hohenlohe, reizvolle Rad- und Wanderwege sowie einer Vielzahl von Veranstaltungen. Damit finden sowohl junge Familien als auch die ältere Generation Abwechslung. Darüber hinaus bestehen sehr gute Ganztagesangebote in Schule und Kindergarten. Trotz all dieser Annehmlichkeiten sind die Bauplätze in Langenburg erschwinglich. Das bei Familien beliebte Baugebiet »Friedensstraße« wird derzeit erweitert, sodass dort weitere attraktive Bauplätze in leicht geneigter Südhanglage angeboten werden können. Die Lage des Baugebiets und der Preis von 71 Euro/qm sind gerade für junge Familien günstig, da sich die Bauplätze in geringer Entfernung zu Kindergarten, Grundschule und zahlreichen Freizeiteinrichtungen befinden. Im Teilort Bächlingen sind noch fünf Bauplätze frei.

Stadt Langenburg Hauptstr. 15, 74595 Langenburg, Fon: 07905/91020 www.langenburg.de