Mehr Sicherheit durch moderne Video-Türsprechanlagen

Die Polizei warnt in den letzten Jahren verstärkt vor Haustürbetrug. Die Statistik der letzten Jahren zeigt deutlich, dass nicht nur die Einbruchsquote in Deutschland spürbar zugenommen hat, sondern auch die Anzahl der Betrüger an der Haustür.

Ein hohes Sicherheitsrisiko stellt eine normale Türklingel dar. Kriminelle nutzen dies um sich Zutritt über die Eingangstür zu verschaffen. Wird der Türöffner betätigt, verschaffen sich Kriminelle sofort Zutritt zur Wohnung und überrumpeln das Opfer. Eine Türsprechanlage bietet hierbei eine höhere Sicherheitsstufe, schützt allerdings nur bedingt vor diesem Szenario. »Eine sehr hohe Sicherheitsstufe bieten nur Video-Türsprechsysteme« sagt Günter Hasenbein vom gleichnamigen Sicherheitsunternehmen aus Schwaigern bei Heilbronn. Hierbei wird beim Betätigen des Klingelknopfes an der Tür ein Klingelsignal im Wohnraum ausgelöst und gleichzeitig sieht der Bewohner am Monitor die Person vor der Tür, auch ohne eine Kommunikation herstellen zu müssen. Der Bewohner kann nun frei entscheiden, ob er mit der Person vor der Tür eine Sprachverbindung aufbaut. Von Einfamilienhäusern bis zu komplexen Wohnanlagen bieteten Hasenbein Sicherheitssysteme ein umfangreiches Produktsortiment an hochwertigen Video-Türsprechanlagen. Weitere Geschäftsfelder sind Funk Alarmanlagen und professionelle Videoüberwachungen.

