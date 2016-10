Persönlicher Ansprechpartner in Sachen Öl

× Erweitern Hermann Mogler

Die Hermann Mogler Mineralölgroßhandlung GmbH wurde 1920 in Heilbronn-Böckingen gegründet und bietet heute neben Heizöl und Holzpellets eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an.

Der Betriebsneubau in 2007 mit Verwaltungsgebäude, Tanklager, Schmierstofflager und Shell-Straßentankstelle in der Alexander-Baumann-Str. 14 (Industriepark Böllinger Höfe) war ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Als qualifizierter Fachbetrieb versteht sich Mogler als persönlicher und kompetenter Ansprechpartner für private Endverbraucher, Industrie, Gewerbe, Handel und Kommunen. Selbstverständlich ist das Unternehmen zertifiziert und erfüllt die strengen Qualitätsanforderungen (QHSSE) der Shell und ist zugelassener Fachbetrieb nach WHG.

Hermann Mogler Mineralölgroßhandlung GmbH

Alexander-Baumann-Str. 14, 74078 Heilbronn, Fon: 07131/9561-0

www.mogler-oil.de