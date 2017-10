Pimp my Altbau: 5 Tricks für wenig Geld & viel Effekt

× Erweitern Foto: fotolia.com © ArTo Haus

Zugige Bude, verwohntes Interieur? Das muss nicht sein. Mit etwas Geld und noch mehr Eigenleistung lässt sich in alten Gemäuern viel erreichen.

Nicht schlecht gestaunt hatte die junge Familie aus dem Kraichgau: Ein Verwandter hatte sie in seinem Testament mit seinem Häuschen im Grünen bedacht, das perfekte Wochenend- und Ferienhaus. Weniger gut fanden die Neubesitzer es allerdings, als sie ihre vier Wände in Augenschein nahmen. Die wichtigsten Sanierungsarbeiten waren zwar bereits getan, aber im Vergleich zu ihrer brandneuen Mietwohnung hatte das Haus einige Nachteile und nach dem Entrichten der Erbschaftssteuer herrschte auf dem Konto bereits Ebbe. Klingen diese Zeilen bekannt? Kein Wunder, denn von den 2,5 Millionen Wohngebäuden Baden-Württembergs wurden nur zehn Prozent in diesem Jahrtausend errichtet. Das sind noch rund 40.000 weniger als jene, deren Baujahr vor 1919 liegt. Dass kein aktueller Stand der Technik erwartet werden kann, versteht sich. Doch es gibt sowohl optische wie energetische Verbesserungen, die man durchführen kann, ohne dass das Portemonnaie mit der weißen Fahne wedelt. Auf den folgenden Zeilen stellen wir fünf davon vor.

Tipp 1: Auf den Boden

Wurde das Haus vor den 1970ern gebaut und besteht der Boden aus Laminat, wird empfohlen, einmal fest aufzustampfen. Klingt das irgendwie dumpf-hohl und knarzt alles bei jedem Schritt, könnte es sein, dass sich darunter ein Dielenboden befindet. Früher oft Standard, doch nachträglich oft mit etwas anderem bedeckt.

Wer sich nicht sicher ist, kann auch eine Zimmertür aushängen und sich deren Unterkante anschauen. Wurde der Holzboden bedeckt und somit dicker, war es mit Sicherheit nötig, hier die Säge anzusetzen. Waren die Nachforschungen erfolgreich, kann man die vom Zahn der Zeit sicher etwas angefressenen Dielen mit etwas Eigenleistung wieder auf Traum-Optik bringen:

Hervorstehende Nägel einschlagen Löcher und Macken mit einem Gemisch aus Sägemehl und Leim verspachteln Einen Walzenschleifer mieten und die Dielen diagonal abschleifen Alles gründlich absaugen Mit Holzöl oder einem modernen Holzbodenlack versiegeln

Durch gezielten Einsatz des Walzenschleifers ist es möglich, den Boden entweder „grob“ zu bearbeiten und seine alte Optik nicht zu zerstören, oder aber ihn gänzlich wie neu aussehen zu lassen.

Tipp 2: Feuer frei

Im Wohnzimmer steht ein offener Kamin, ein alter Kachel- oder Eisenofen? Da freuen sich die meisten Neu-Altbaubesitzer und stellen sich bereits vor, wie sie kühle Abende mit maximaler Gemütlichkeit vor dem knackenden Feuer verbringen. Doch vor derart beschauliche Stunden haben die heutige Zeit und der Gesetzgeber Hürden gesetzt. Grund ist, dass die alten Geräte oft nicht besonders effizient heizen. Moderne Kaminöfen sind hier meist nachhaltiger. Je nach Bauart und eingesetzter Technik beim Verbrennen des Holzes oder auch von Pellets gibt es einiges zu beachten:

Durch innovative Konstruktionen kann Holz bei modernen Öfen als Brennstoff nachhaltig und effizient genutzt werden.

Bestimmte Öfen kombinieren Konvektions- und Strahlungswärme, was für ein angenehmeres Raumklima sorgt.

Offene Kamine verbrauchen durch die unbegrenzte Luftzufuhr mehr Brennmaterial. Sie können durch die Installation einer Glastür effizienter gemacht werden. Tut man das nicht, darf man sie per Gesetz nur „gelegentlich“ benutzen.

Kaminöfen, die vor 1975 gebaut wurden (Typschild beachten) müssen die Grenzwerte des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einhalten. Hier muss der Schornsteinfeger messen und kann im Zweifelsfall den Einbau von Feinstaubfiltern anordnen. Solche Öfen können durch eine nachträgliche Ummantelung aus Speckstein, Kacheln oder Natursteinen, welche Wärme speichert, zusätzlich effizienter gemacht werden.

Auch Kachelöfen sind von der Grenzwert-Regelung betroffen. Zusätzlich gelten für sie (wie auch für alle später gebauten Kamine und Kaminöfen) Übergansfristen, nach denen sie die Grenzwerte einhalten müssen.

Was also tun? Ganz einfach: Den Schornsteinfeger bestellen und ihn sich das Corpus Delicti anschauen lassen. Besonders bei historischen Öfen wird er eine Lösung suchen, die sowohl deren Erhalt als auch der Umwelt gerecht wird. Bei „Allerweltsöfen“ hingegen wird er meist den Austausch empfehlen, falls die Umrüstung zu teuer wird. Dann kann und sollte man Nägel mit Köpfen machen und auf einen Pellet-Ofen setzen. Der hat einen Vorratstank und muss nicht umständlich mit Scheitholz beschickt werden.

Tipp 3: Aus Alt mach Neu

Bezüglich der Umrüstpflichten alter Gebäude gibt es einige weitverbreitete Irrtümer, die aus den in Juristendeutsch verfassten Texten der Energieeinsparverordnung resultieren. Eine davon ist eine vermeintliche Pflicht zum Austausch alter Fenster, die es so nicht gibt. Natürlich sollte man sich bei einfachverglasten Fenstern tatsächlich fragen, ob der Einbau moderner Elemente nicht wesentlich billiger wäre, als die andernfalls hohen Heizkosten. Doch sofern mindestens doppelt-verglaste Scheiben verbaut sind, kann man seinen Blick zunächst auf etwas anderes richten, die Fensterdichtungen. Sie bestehen aus Gummi oder einem ähnlichen Material. Das altert, wird steif, porös und dichtet nicht mehr ab. Testen lässt sich die Sache im Handumdrehen: Einfach ein Blatt Papier zwischen (geöffnetes) Fenster und Rahmen legen, schließen und versuchen, das Blatt herauszuziehen. Geht es, müssen die Dichtungen getauscht werden. Hilfreich dabei ist, dass Dichtungen genormt sind und es Ersatz gibt. Der muss nur eingesteckt und dann regelmäßig mit Silikonspray gepflegt werden.

Tipp 4: Was auf dem Kasten haben

Wir bleiben am Fenster, richten aber den Blick einige Zentimeter oberhalb davon. Dort liegt der Rollladenkasten. Dieser wurde früher so eingebaut, dass er, energetisch gesehen, einem Bretterverschlag ähnelt. Was wie eine mit Tapete bedeckte Box aussieht, ist in Wahrheit nur wenige Millimeter dicke „Presspappe“, gefolgt von einem außen montieren Blech oder Brett. Da können die neuen Fensterdichtungen noch so gut sein, die Wärme verfliegt durch dieses Loch im Nu.

Schritt eins besteht darin, den Rollladenkasten von Tapete zu befreien, damit man die Ränder seines Deckels findet. Dann wird dieser entfernt. Optional kann der Rollladengurt erneuert werden.

Dann besorgt man sich Gurtkastendämmung. Die gibt es als Meterware und sie ähnelt einer Isomatte, wie man sie vom Zelten kennt. Die Dämmung wird auf die passenden Maße zurechtgeschnitten und dann bogenförmig so im Kasten befestigt, dass zwischen aufgerolltem Laden und Kasten eine Schicht entsteht, die den Innenraum von der Außenwelt abkapselt.

Tipp 5: Blau machen

Dieser Punkt klingt für Laien erstmal abschreckend. Es geht darum, das Haus neu zu streichen. Doch was kompliziert klingt, ist für jeden, der bereits ein Zimmer gestrichen hat, kein Problem, denn die notwendigen Schritte sind die gleichen. Zwar benutzen Profi-Anstreicher ein Gerüst, doch gerade bei zweistöckigen Häusern und insbesondere Bungalows geht es auch mit einer Aluminium-Leiter bzw. Heimwerker-Gerüsten, die man notfalls im Baumarkt mieten kann. So geht man vor:

Zunächst wird die Fassade gereinigt. Das kann mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger geschehen, erstreckt sich aber auch auf das Entfernen von Pflanzen und gegebenenfalls das Abschrubben mit einem Grünbelag-Entferner. Dann werden Macken im Putz ausgebessert, indem zuerst mit Hammer und Drahtbürste alles lose Material entfernt und dann die Löcher mit Reparierputz verfüllt werden. Die Fassade wird mit Grundierung gestrichen. Sie sorgt dafür, dass weniger Farbe benötigt wird, weil der Untergrund nicht mehr saugt und ist auch Pflicht, falls der neue Farbton sich krass vom alten unterscheidet. Von oben nach unten wird jedes Stockwerk in senkrechten Bahnen von links nach rechts oder umgekehrt verlaufend sorgfältig gestrichen. Dabei immer wieder aus der Distanz die Deckwirkung kontrollieren

Diese Arbeit dauert zwar einige Tage, ist aber eine extreme optische Bereicherung und spart zudem immense Handwerkerkosten.