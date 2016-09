Renovieren ohne Schmutz und an nur einem Tag?

× Erweitern Portas Dieter Huber

Die Tage werden kürzer und man verbringt viel Zeit daheim. Da fällt ins Auge, was besser verborgen geblieben wäre: Verwohnte Türen, abgenutzte Treppen, dunkle Zimmerdecken und noch einiges mehr. Wie schön wäre es, wenn es die Möglichkeit gäbe, Türen, Küchen, Treppen und Co. an meist nur einem Tag und fast völlig ohne Schmutz zu renovieren?

Dass das geht, beweist der PORTAS® Fachbetrieb von Dieter Huber in Mulfingen. Seit 15 Jahren realisiert er die Wohnträume seiner Kunden. »Mit den einzigartigen PORTAS®-Verfahren ist es uns möglich, die Türen, Küchen, Haustüren, Treppen, Decken und Fenster unserer Kunden innerhalb kürzester Zeit und ohne Schmutz zu renovieren. Den individuellen Wünschen unserer Kunden sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Sie können aus über 1.000 Designs verschiedenster Oberflächen, Stilelementen, Farben und Materialien wählen und alles so kombinieren, wie es Ihnen gefällt«. Egal, ob Landhaus, klassisch oder modern – beim PORTAS® Fachbetrieb Dieter Huber findet man den Stil, den man sich für sein Zuhause wünscht.

Umweltfreundliches Verfahren

Die besonderen Verfahren, die Europas führender Renovierungsspezialist PORTAS® entwickelt hat, sind nicht nur effizient, schnell und sauber, sondern auch umweltfreundlich und ressourcenschonend. Denn in die Jahre gekommene Türen oder auch Küchen werden nicht einfach weggeworfen, sondern erhalten und neu aufbereitet.

Am Besten, man überzeugt sich selbst von den cleveren Renovierungslösungen vom PORTAS®-Fachbetrieb Dieter Huber, den auch dieses Jahr lädt er wieder zum großen Herbstfest am 22. und 23. Oktober in seinen Betrieb ein.

Portas-Fachbetrieb Dieter Huber GmbH Schreinerei

Oberes Hag 5, 74673 Mulfingen-Jagstberg, Fon 07938/992470

www.dieter-huber.portas.de