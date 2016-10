Retrolith - Enstorgungsbetrieb mit Kundennähe

× Erweitern Retrolith

Wer neu baut, renoviert oder beispielsweise seinen Garten auf Vordermann bringt, steht nach Abschluss der Arbeiten meist vor einem großen Abfallberg und weiß nicht, wohin damit.

Einiges darf in den Rest- oder Hausmüll wandern. Doch häufig gelten individuelle Vorschriften und Regeln, die die Entsorgung komplex und teuer werden lassen. Nicht so bei RetroLith. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb steht die Entsorgungsanlage in Talheim den Kunden gerne zur Verfügung. Folgende Abfälle können in der Anlage entsorgt werden: Bauschutt, gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Kunststoff-Rollläden, Holz- und Kunststoff-Fenster, Wurzeln, Laub & Heckenschnitt, Reifen, Altholz, Dämmmaterialien, asbesthaltige Baustoffe, Gips-Baustoffe, gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle und Schwarzdecken. Bei Fragen zu Materialien, die nicht aufgelistet wurden, kann beim Betrieb direkt nachgefragt werden.

RetroLith GmbH

Robert-Bopp-Str. 2, 74388 Talheim

Fon: 07133/9004327

www.retrolith.de