Schweikert- Alles mit Feuer

ar es früher hauptsächlich die Wärme, die man zum Heizen der Wohnung oder des Hauses brauchte, so steht heute die Gestaltung des Wohnraums und die faszinierende Wirkung des Feuers im Mittelpunkt des Handwerks. Es kommen die unterschiedlichsten Energiearten zum Einsatz. Holz, Gas, Pellets oder Ethanol sind heute die Brennstoffe, die sich für einen Ofen/Kamin anbieten.

Fachkundige Beratung in der fünften Generation

Bereits in der fünften Generation und seit über 100 Jahren steht der Name Schweikert für hochwertigen Ofenbau und Produkte rund ums Feuer. Mit insgesamt 20 qualifizierten Mitarbeitern führt das Unternehmen alle Arbeiten rund um Ofen und Schornstein aus. Natürlich gehört ein Fachkundendienst für Holz-, Öl- und Pelletelöfen zum Leistungsspektrum.

Individueller Service

Als Ofenbauer kann Schweikert seinen Kunden den individuellen Wunschofen entwerfen und bauen oder sie bei der Auswahl aus dem großen Portfolio an Kaminöfen fachkundig beraten. Abgerundet wird das Leistungsprogramm noch durch den Bau von Schornsteinen, Back-öfen, Außengrills, offenen Kaminen, Ambientefeuer und Sonderfeuerstätten.

In der Ausstellung sind ständig ca. 130 Kaminöfen, Heizkamine, Kachelöfen, Außenfeuerstätten und eine große Auswahl an Ofenzubehör zu Besichtigen. Viele Öfen sind betriebsbereit, so dass die Kunden die Faszination Feuer direkt erleben können.

Schweikert GmbH

Haigernstr. 24, 74223 Flein,

Fon: 07131/58210-0

www.schweikert-online.de