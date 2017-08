Selbst ist der Mann!

× Erweitern Foto: fotolia©WavebreakMediamicro Fleißiger Handwerker

Doch so manches scheinbar für den Laien unüberwindbare Problem löst sich auf den zweiten Blick in Wohlgefallen auf und erfüllt den DIY-Anfänger obendrein mit einer gewissen Portion Stolz, wenn das Problem selbst in die Hand genommen und gelöst wird.

Denn in Zeiten umfangreichen Internet-Know-hows für Jedermann ist dafür nötiges Grundwissen schnell mal im Netz erfolgreich recherchiert und einem Minimum an handwerklichem Geschick gekonnt umgesetzt.

Oftmals ist nur Mut zur Lücke gefragt, die Bereitschaft, ins kalte Wasser zu springen und den Schraubenzieher selbst in die Hand zu nehmen.

1. Gehäuse vom Smartphone gesprungen

Vor dem kleinen aber teuren Technik-Wunder im Westentaschen-Format haben immer noch zu viele Verbraucher allzu viel Respekt. So scheuen viele, ihr Handy selbst auseinander zu bauen, etwa wenn das Display bei einem Sturz Schaden genommen hat. Dabei bedarf es lediglich eines nachbestellbaren Gehäuses, eines Schraubenziehers in passender Größe – die meisten Smartphones sind mit kleinen Schrauben zusammengehalten – und eines sehr dünnen Spachtels.

Eventuell vorhandener Kleber lässt sich durch vorsichtiges Erwärmen, etwa per Haartrockner lösen und die Gehäuseschalen mit dem Spachtel vorsichtig zu lockern und zu öffnen. Dann ist der Weg frei, um dem Gerät bei der Gelegenheit gleich auch noch einen neuen Akku zu verpassen, der sich ebenfalls sehr einfach austauschen lässt - sofern er nicht verklebt ist.

2. Der Wasserhahn tropft

Der Schadens-Klassiker unter den im Haushalt anfallenden Reparaturen schlechthin sind Defekte an Armaturen und Wasserhähnen, meist einer schadhaften Hahnscheibe geschuldet. Sichtbarer Ausdruck ist ein tropfender Wasserhahn, der jedoch leicht ersetzt werden kann.

Dazu wird zunächst die Wasserzufuhr am Hauptventil zugedreht, bevor der Griff des Wasserhahns entfernt werden kann. Bei älteren Armaturen muss der Griff ganz aufgedreht werden, um ihn mit einer Zange anschrauben zu können.

Nach Entfernen des Griffs wird das Ventil mit einem passenden Schraubenschlüssel gelöst, um an die Dichtung am unteren Ende zu gelangen. Nachdem die Mutter als Sicherung abgedreht wurde, kann die alte Dichtung gegebenenfalls entfernt werden, falls sie porös und durchlässig geworden ist. Oftmals jedoch ist sie nur verkalkt, einige Minuten in einem Bad in konzentriertem Haushaltsessig bewirkt hier oftmals schon wahre Wunder.

Abschließend wird alles einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenmontiert. Als vorbeugender Rostschutz und Schmierung empfiehlt sich noch vor der Endmontage das Auftragen eines temperaturbeständigen Schmierfetts.

3. Eine defekte Waschmaschinen-Pumpe

Auch die eigenständige Reparatur einer Waschmaschine scheint, je nach Defekt, gar nicht so schwer wie gedacht. Oftmals quittiert bei älteren Modellen schon einmal die Ablaufpumpe ihren Dienst und muss ausgetauscht werden. Nach Entfernen der Frontblende, die für zahlreiche Reparaturtätigkeiten am Gerät Voraussetzung ist, muss die Maschine zunächst entleert werden.

Dazu muss der Entleerungsschnabel des Flusen-Siebs geöffnet und gewartet werden, bis das Wasser vollständig abgelaufen ist. Erst danach wird das Sieb herausgedreht.

Nach Entfernen der Pumpen-Abdeckung und Abstecken der Kabel werden die Schrauben am Pumpengehäuse gelöst, um mehr Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Denn so kann das defekte Teil leichter entfernt werden, bevor der Geräte-Boden mit einem Tuch trockengewischt wird.

Die neue Pumpe wird an das Pumpengehäuse aufgesetzt und der Verschluss zugedreht. Nach Wieder-Anschluss an die Stromversorgung durch Anbringen der stromführenden Steckverbindungen wird

das Pumpengehäuse festgeschraubt

das Flusen-Sieb wiedereingesetzt

die Pumpenabdeckung wieder angebracht.

Jetzt müssen nur noch alle Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenmontiert werden.

4. Eine Fliese im Bad gebrochen

Wer hat sich nicht schon einmal darüber geärgert, dass einem etwa der Haarfön im Bad auf den Boden gefallen ist – mit unschönen Folgen eines kleinen Risses oder Abplatzers in der Fliesenglasur. Denn nicht nur sind derart beschädigte Fliesen immer auch ein optischer Makel, auch dringt durch die abgeplatzte Stelle in Folge Feuchtigkeit in Fliesenmasse und Untergrund ein, und kann weitere Schäden etwa im Mörtelbett nach sich ziehen.

Also: Die kaputte Fliese muss ausgetauscht werden. Glücklich schätzen kann sich da, wer noch ein paar Ersatzfliesen in Keller oder Dachboden gehortet hat.

Bevor der Ersatz an seine neue Stelle kommt, muss die alte Fliese raus: Zunächst wird die Fuge um die Fliese herum etwa mit Hammer und Stechbeitel oder kleinem Meißel vorsichtig herausgeklopft, um nicht die angrenzenden Fliesen in Mitleidenschaft zu ziehen. Je älter der Fugenmörtel ist, umso leichter ist er meist zu entfernen. Oft genügt hier schon ein Schraubenzieher.

Liegt die alte Fliese frei, wird sie vorsichtig von außen nach innen in Bruchstücke geklopft, um sie leichter aus dem Mörtelbett entfernen zu können. Dann ist der Mörtel an der Stelle dran. Ihm wird anschließend mit einem Stoßspachtel zu Leibe gerückt, um alle überstehenden Anhaftungen sowie eventuelle Kleberrückstände zu entfernen. Dazwischen immer mal wieder die neue Fliese in die vorgesehene Lücke anhalten um zu überprüfen, ob bereits genügend Platz für Kachel und Kleber herausgearbeitet wurde, ohne dass dabei ein Überstand entstehen würde.

Passt alles, kann neuer Fliesen- oder Montagekleber mit einem Zahnspachtel in das saubere und trockene Fliesenbett aufgetragen und die Ersatzfliese eingelegt werden. Nun heißt es nur noch die Fliese korrekt ausrichten und sie etwa mit einem Gummihammer vorsichtig und gleichmäßig in das Klebebett klopfen.

Ist der Kleber trocken (Verpackungshinweis beachten), muss abschließend nur noch verfugt werden. Dazu muss die Fugenmasse etwa mit einer Gummikelle in die Ritzen rund um die Fliese eingearbeitet und glattgezogen werden. Nach Trocknen gilt es abschließend nur noch, die überschüssigen Materialreste mit Wasser und Schwamm abzuwischen.

5. Es zieht – Fenster nicht ganz dicht

Ebenfalls einfach und ungefährlich ist selbst für den Heimwerker-Laien das Kontrollieren und Korrigieren von undichten Fenstern. Je nach Wetter reagieren gerade Holz-Fensterrahmen ganz unterschiedlich: Durch Sonneneinstrahlungen dehnt Holz sich aus, Kälte lässt es schrumpfen. Dadurch entstehen Fugen, die geschlossen werden müssen, um Lüftungsverluste und das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Dazu sollten die Dichtungen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit Hilfe etwa von Ölkitt erneuert werden.

Selbst Alu-Fensterrahmen oder aus Kunststoff können durch Witterungseinflüsse mit der Zeit undicht werden, wenn die Dichtungen brüchig und marode werden. Sie werden etwa mit einem Schraubenzieher rückstandsfrei entfernt und durch ein neues Dichtungsband ersetzt. Bei modernen Kunststofffenstern hilft es aber oft schon, die Beschläge zu ölen und neu einzustellen.

Zum Abdichten von Spalten im Rahmen lassen sich baumarktübliche Schaumstoffdichtungsbänder verwenden. Damit das Gummi länger weich bleibt, hilft oft schon das gelegentliche Einreiben der fenstereigenen Dichtung mit Grafit.

6. Ein Brandloch in der Ledercouch

Der Fachhandel macht es dem Hobbypolsterer von heute mit speziellen Reparatur-Sets besonders leicht, schadhafte Stellen in der Leder- oder Vinylcouch in Eigenregie auszubessern. Und das Ergebnis kann sich oftmals durchaus sehen lassen, wenn sich die reparierte Stelle kaum von der Umgebung optisch abhebt und kaum bis gar nicht auffällt.

Zu dem handelsüblichen Reparatur-Umfang solcher Sets gehören etwa

Spezialkleber

Strukturpapier

Füllstoff

Spatel

Mischtabelle

farbige Reparaturmasse mit Mischtopf

Dazu muss erst einmal ein Stück des Bezugsmaterials an einer unauffälligen Stelle etwa am Untergestell entnommen werden. Bevor es ans Werk geht, muss der Bereich rund um die auszubessernde Stelle zunächst gründlich von Staub, Fett und Schmutz gereinigt werden.

Danach werden Risse und Löcher im Leder mit einem Versatzstück hinterfüttert und mit der Leder-Vorderpartie verklebt. Dabei wird es durch das Lederloch geschoben und glattgezogen, bis es unter dem Bezug zu liegen kommt.

Anschließend wird der Spezialkleber zwischen Bezug und Versatz eingetragen und die Ränder solange unter Spannungsfreiheit fest zusammengedrückt, bis die Masse abgebunden hat. Etwaige Unebenheiten können im Nachhinein noch mit dem mitgelieferten Leder-Reparaturspachtel beigearbeitet werden, wobei der im Mischtopf anzumischende Farbton angeglichen werden muss, damit sich das Endresultat möglichst wenig vom Umgebungston abhebt.