Steinteppiche: langlebig und indivduell

× Erweitern Foto: djd/Risto Steinteppiche

Lose Platten, verwittertes Holz und jede Menge Moos oder Unkraut in den Fugen: Wenn sich Terrasse oder Balkon in einem solchen Zustand befinden, will keine richtige Entspannung im Freiluftwohnzimmer mehr aufkommen. Gerade nach der nass-kalten Jahreszeit ist der Sanierungsbedarf in vielen Gärten groß.

Werden jetzt nur die sichtbaren Spuren oberflächlich ausgebessert, führt dies dazu, dass im kommenden Frühjahr wieder gleichen Schäden auftauchen. Sinnvoller ist es daher, auf Dauer den Untergrund abzudichten und einen neuen, witterungsbeständigen Belag aufzutragen. Besonders empfehlenswert sind dabei offenporige Beläge, da hier Wasser ganz einfach versickern kann. Eine interessante Option für fugenlose Beläge stellen Natursteinteppiche dar. Dabei sind kleine Marmor- oder Quarzteilchen in einem Spezialharz gebunden, das besonders schnell aushärtet. Dies ermöglicht nicht nur eine dauerhafte, sondern auch zeitsparende Sanierung. Das Material ist gleichermaßen UV-beständig und frostsicher. Abhängig vom vorherigen Belag muss der Untergrund lediglich mit Beton und Estrich vorbereitet werden, bevor der Steinteppich aufgetragen wird.