Wohnen morgen: Nachhaltig bauen – nachhaltig finanzieren

Bild: Fotolia, © ah_fotobox Moderne Wohnhuser - Neubau Architektur Wohnungsbau Beim nachhaltigen Bauen spielen neben ökologischen Aspekten auch Kriterien wie die Einbindung in das umgebende Quartier eine Rolle.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt beim Bauen zunehmend an Bedeutung. Nicht nur die Energieeffizienz eines Gebäudes, auch andere Kriterien wie ökologische Materialien, Barrierefreiheit oder Auswirkungen auf das umgebende Quartier zählen zu diesem komplexen Thema dazu. Wer eine nachhaltige Immobilie bauen oder kaufen möchte, kann dabei auch von verschiedenen Fördermöglichkeiten profitieren.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit ihrem Hauptsitz in Stuttgart hat in den Jahren umfassendes Wissen in diesem Bereich gesammelt und steht als zentrale Informationsstelle zur Verfügung. Sie untersuchen dabei die unterschiedlichsten Bereiche, welche mit einer nachhaltigen Bauweise zusammenhängen. Standards wurden von dem Verein erarbeitet, die als Leitlinien für Planer und Investoren für ihre Projekte dienen. An der Einhaltung verschiedener Kriterien orientieren sich auch verschiedene Fördermaßnahmen, die zur Unterstützung der Finanzierung beantragt werden können.

Nachhaltig Bauen – Was ist das?

Die DGNB betrachtet ein Bauvorhaben unter mehreren Gesichtspunkten. Je nachdem ob es sich um ein privates Wohnhaus, Gewerbeimmobilien oder auch den Umbau eines Bestandsgebäudes handelt werden die einzelnen Kriterien dabei unterschiedlich gewertet:

Ökologische Qualität: Hierunter fällt die Energieeffizienz eines Gebäudes genauso wie der Einsatz ressourcenschonender Materialien oder die Auswirkungen auf die Umwelt.

Ökonomische Qualität: Dahinter verbirgt sich die Bewertung der Kosten, die im Laufe des Lebenszyklus der Immobilie zu erwarten sind, sowie bei Bedarf die Nutzbarkeit für alternative Zwecke.

Technische Qualität: Hier spielen beispielsweise Schallschutz, Recyclingfähigkeit der verwendeten Materialien oder auch die Instandhaltungsfreundlichkeit eine Rolle.

Soziokulturelle und funktionale Qualität: Unter diesen Punkt fallen Barrierefreiheit, der Komfort des Gebäudes bezüglich der Luftqualität, der Beleuchtung, der Akustik oder auch der Sicherheit.

Standortqualität: Verkehrsanbindung, Nähe zu relevanten Einrichtungen, als auch die Außenwirkung des Gebäudes im Kontext der Umgebung und direkte Auswirkungen auf den Standort werden hier berücksichtigt.

Nachhaltige Immobilien – Wohnkonzepte für Morgen

Wer heutzutage mit dem Gedanken spielt, ein Haus zu bauen, sollte sich Gedanken über eine nachhaltige Bauweise machen. Auch wenn die Gesamtheit der oben genannten Kriterien bisher umfassend nur in größeren städtebaulichen Projekten angewendet und erprobt wurde, sollten auch private Häuslebauer die Kriterien genauer unter die Lupe nehmen.

Einige der Punkte spielen bereits heute eine Rolle, wenn staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden sollen. Wenn bei der Planung auch heute schon in größerem Umfang ökologische Vorgaben berücksichtigt werden, hat später ein Haus auf dem aktuellsten Stand der technischen Möglichkeiten. Damit sind nicht nur auf lange Zeit Neuinvestitionen in Energieeffizienz abgedeckt, die moderne technische Ausstattung sorgt auch nachhaltig für niedrige Unterhalts- und Instandhaltungskosten.

Vor allem, wenn mit einem Planer oder Architekten zusammengearbeitet wird, sollte der Blick auch auf die Umgebung des neuen Gebäudes gerichtet werden. Wie fügt sich die Architektur in die unmittelbare Nachbarschaft ein und wie groß ist der Eingriff in das ökologische Umfeld? Solche Kriterien wirken sich nachhaltig auch auf die Außenwahrnehmung des ganzen Quartiers aus.

Nachhaltig Finanzieren – Welche Möglichkeiten gibt es?

Die Berücksichtigung der verschiedenen ökologischen Gesichtspunkte bei einem Neubau sind oftmals auch mit einem erhöhten Kostenaufwand verbunden. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass eine moderne und nachhaltige Bauweise sich auch positiv auf den Marktwert der Immobilie auswirkt.

Werden vom Staat derzeit vor allem umfassende Modellprojekte im Bereich des nachhaltigen Bauens unterstützt, können private Bauherren für den finanziellen Mehraufwand von einzelnen Kriterien verschiedene Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist in der Regel die erste Adresse für spezielle Kredite, die für die Finanzierung energieeffizienter Gebäude in Frage kommen. Um die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung umsetzen zu können stellen sie Darlehen zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung. Dabei wurden von der KfW ebenfalls Kriterien erarbeitet, die erfüllt werden müssen, wenn die entsprechenden Kredite beantragt werden sollen.

Bereits für die Planungsphase können dabei verschiedene Gelder in Anspruch genommen werden. Die Bank unterstützt auch Kosten, die durch eine professionelle Baubegleitung entstehen. Verschiedene Leistungen werden bezuschusst:

Energetische Fachplanung und Baubegleitung

Dienstleistungen im Rahmen einer Nachhaltigkeitszertifizierung

Viele Fördermaßnahmen beschränken sich gezielt auf die erste Grundfinanzierung eines Bauvorhabens. Die entsprechenden Anträge müssen dabei noch vor Baubeginn zusammen mit der Planung eingereicht werden, damit die Beihilfen pünktlich zur ersten Finanzierungsrunde zur Verfügung stehen.

Andere Darlehen hingegen richten sich dagegen an die zweite Phase bei der Tilgung von Baukrediten. Verschiedene Banken wie die Münchener Hypothekenbank bieten beispielsweise verschiedene Förder- und Nachhaltigkeitsdarlehen, die explizit zur Anschlussfinanzierung verwendet werden können. Wenn bestimmte ökologische Kriterien berücksichtigt wurden, können die Bauherren dann von verschiedenen Vorteilen profitieren:

Planungssicherheit bei der Finanzierung durch langfristige Zinsbindung

Flexible Tilgungsoptionen

Oftmals wird dieser Phase der Darlehensrückzahlung erst spät berücksichtigt. Der Fokus liegt in der Regel auf dem Abschluss der Erstkredite und der damit verbundenen Fördermöglichkeiten. Wer sich frühzeitig Gedanken über die Finanzierung des gesamten Projektes macht und die Entwicklung der Zinssituation im Auge behält kann das Thema Nachhaltigkeit auch in die Finanzplanung mit einbeziehen.

Verschiedene Investitionen, beispielsweise in eine unabhängige Stromversorgung über ein Solardach, können sich nach einiger Zeit bereits auszahlen. Sind die Kosten für den Kauf eine Solaranlage abbezahlt, steht oftmals über die erwirtschafteten Stromüberschüsse zusätzliches Kapital zur Verfügung, das später den eigenen Finanzhaushalt entlastet oder in die Abzahlung anderer Darlehen einfließen kann.

Umfassend informieren

Gerade in Stuttgart bieten sich durch die Niederlassung des DGNB besondere Möglichkeiten, sich über nachhaltiges Bauen zu informieren. Im „Caleido“, dem umfassend sanierten Bürogebäude am Österreichischen Platz hat die Organisation einen eigenen Showroom nachhaltig umgebaut und ausgestattet. Hier können Konzepte zu Beleuchtung, Luftregulierung oder Akustik, aber auch ökologische Baumaterialien live erlebt werden. Etwa 30 Mitgliedsunternehmen des Vereins sind hier mit ihren Produkten vertreten. Sie sind alle nach den rund 60 verschiedenen Kriterien auf ihre Nachhaltigkeit geprüft und vom DGNB zertifiziert worden.

Obwohl es für private Bauleute momentan finanziell noch eher unrealistisch ist, alle Punkte zu berücksichtigen, kann ein Besuch des Showrooms Möglichkeiten aufzeigen. Eine Beratung kann deutlich machen, welche Maßnahmen individuell am sinnvollsten sind.

Nachhaltig sanieren

Auch beim Umbau oder der Sanierung von Bestandsgebäuden sollten verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Neben einer Verbesserung der Energieeffizienz sind oftmals veränderte Anforderungen an die Barrierefreiheit ausschlaggebend für den Entschluss bauliche Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Rund ein Drittel des Energiebedarfs in Deutschland entfällt auf Gebäude. Von Bund und Ländern existieren deshalb zur Unterstützung von Hauseigentümern bereits etliche Fördermöglichkeiten, die bei einer Sanierung in Anspruch genommen werden können. Bei einer Konferenz der Architektenkammer Anfang 2017 erklärte Prof. Dr.-Ing. Norbert Fisch, Direktor der EGS-plan International GmbH, dass „Zukunftspotentiale von Gebäuden weniger im Dämmen als in der Erzeugung von Energie, sowohl für Wärme als auch für Alltagsstrombedarf und Elektromobilität“ liege. Neben der Energieeinsparung sollte seiner Meinung nach in Zukunft noch mehr das Potential der Energieerzeugung in den Fokus gerückt werden.

Die Stadt Stuttgart fördert im Rahmen ihres Energiesparprogramms pauschal verschiedene Maßnahmen, die hiermit im Zusammenhang stehen:

Sanierung von Dach, Fassade, Fenstern und Heizung

Zuschüsse zu einer Thermischen Solaranlage, einer Hocheffizienzpumpe, einem dezentralen Pumpensystem oder einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage

Zuschüsse zu einem Energiemanagementsystem oder einer Einzelraumregelung

Auch durch Eingriffe, die eine größere Barrierefreiheit ermöglichen, sind Zuschüsse möglich. Auch hier ist zu beachten, dass für eine Förderung rechtzeitig Anträge gestellt und bei den Umbaumaßnahmen ein gewisser Umfang, beziehungsweise auch bestimmte Normen berücksichtigt werden müssen. Nähere Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten erteilt das städtische Bauamt oder auch ein Planer oder Architekt. Durch barrierefreies Bauen kann in der Regel auch eine Wertsteigerung der Immobilie erzielt werden.

Fazit

Die Planung und Realisierung von nachhaltigen Gebäuden oder entsprechenden Sanierungsmaßnahmen kann durch verschiedene Fördermöglichkeiten bezuschusst werden. Es ist sinnvoll, sich über individuell sinnvolle Investitionen zu informieren um eine auf lange Sicht effiziente und ökologisch sinnvolle Immobilie auszuarbeiten. Neben Energieeffizienz und ökologisch unbedenklichen Baumaterialien spielen noch viele weitere Kriterien eine Rolle.

Das Thema Nachhaltigkeit ist mit den vielfältigsten Lebensbereichen verknüpft. Auch für Unternehmen spielt es zunehmend eine wichtige Rolle. Immer mehr Firmen gehen mit einem nachhaltigen Konzept als Leitbilder voran.