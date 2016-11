»All on four« in der Praxis im Schloss

× Erweitern Praxis im Schloss

Die drei Zahnärzte der Praxis im Schloss sind durch regelmäßige Fortbildungen stets auf dem aktuellen Stand zahnmedizinischen Wissens und Könnens. Exakte Diagnostik und modernste Therapien sind selbstverständlich. Die individuell angepasste Behandlung wird begleitet von respektvollem Miteinander, fürsorglicher Zuwendung und angenehmer Atmosphäre. Das Praxisteam nimmt sich Zeit für seine Patienten und deren Wünsche. Alles wird genau besprochen, um die beste Lösung zu finden.

Moderne Methoden und Behandlungen

Die klassische Implantation ist oft verbunden mit einem vorausgegangenen Knochenaufbau und benötigt eine lange Einheilungszeit. Jetzt praktizieren die Zahnärzte der Praxis im Schloss eine neuen Behandlungsmethode: »All on Four« – von zahnlos zu festen Zähnen auf nur vier Implantaten an einem Vormittag. Da die Implantate bei dieser Methode schräg im Knochen eingesetzt werden und verblockt sind, kann auf Knochenaufbau verzichtet werden. Geneigte Implantate haben sich in klinischen Studien seit zehn Jahren bewährt. Sie tragen zur Verbesserung der Stabilität bei.

Die Behandlung wird unterstützt von dem System Nobel Clinician. Hierbei handelt es sich um computergesteuerte Navigation, die es ermöglicht, mit der minimalinvasiven Schlüssellochtechnik die Implantate exakt und schonend zu platzieren. Der provisorische Zahnersatz kann noch am selben Tag direkt nach der Behandlung eingesetzt werden. Nach einer Einheilungszeit von mehreren Wochen wird der endgültige Zahnersatz eingesetzt. Dieser ist im Aussehen und Funktionalität den natürlichen Zähnen sehr ähnlich. Ideal ist diese schonende Methode auch für Patienten mit eingeschränkter Motorik (z.B. Parkinson.) Für sie ist ein festsitzender Zahnersatz viel leichter zu handhaben als ein herausnehmbarer.Stabilität, Sicherheit, Schnelligkeit sprechen bei gegebener Indikation deutlich für diese Behandlungsmethode.

Alles unter einem Dach

Unterstützt werden die Zahnärzte bei ihrer Arbeit durch das

eigene Praxisdentallabor der »Praxis im Schloss«. Das mit modernster Technik ausgestattete Praxisdentallabor bietet alle Möglichkeiten für zahntechnisch optimale Lösungen. Der Zahntechniker hat direkten Kontakt mit dem Patienten. Aus der harmonischen Zusammenarbeit mit dem Zahnarztteam resultieren zahntechnische Meisterarbeiten – passgenaue Unikate, die mit dem Charakter und Erscheinungsbild des Patienten harmonieren.

Praxis im Schloss Krailshausener Str. 15, 74575 Schrozberg,

Fon: 07935/8181, Mail: christel.henning@praxis-im-schloss.de

www.praxis-im-schloss.de