An die Tröge, fertig, los!

Am 19. August 2017 ist es wieder so weit: die VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren) ist Austragungsort des „Erdinger Sautrogrennens“. Das beliebte Mitmach-Event wird in Zusammenarbeit mit Erdinger Weißbräu und Radio Gong 96,3 zum vierten Mal realisiert.

Auch dieses Jahr werden sich die 4er-Teams in ihren Sautrögen wieder ein spannendes Rennen über den Natursee liefern. Im textilfreien Saunabereich der Therme Erding geht es gemütlich zu: Gäste im Bademantel schlendern durch die Anlage. Saunisten erfreuen sich in 26 Saunen an Temperaturen von 38 bis 100°C Grad.

Zum Ausruhen findet man viele Liegemöglichkeiten unter Palmen und in türkisblauen Pools gibt es Fruchtcocktails und Nackenmassagen … Und am Natursee? Ein verrückter Spaß, bunte Kostüme, rustikale Tröge, Sommerhits und ausgelassene Stimmung am Strand! Das Erdinger Sautrogrennen schmuggelt sich zwischen die Erholungssuchenden und fügt sich gekonnt ein in die weitläufige Anlage der Saunawelt.

Dieses Event ist eine willkommene Abwechslung für aktive Mitmacher und begeisterte Zuschauer. Um 12 Uhr fällt der Startschuss für die 16 Mannschaften. Je vier Personen wagen sich an Trog und Paddel und versuchen möglichst schnell die See-Distanz zwischen Strand und Liegewiese zu überwinden. Da zeigen sich Geschick, Technik und große Portion Humor.

Die begehrten Teilnehmerplätze werden über radiogong.de verlost. Bewerben kann sich jeder ab 16 Jahren. Als Startgeschenk gibt es für alle Sautrogkapitäne einen Tageseintritt in die VitalTherme & Saunen. Nach dem Rennen empfiehlt es sich noch bewusst zu entspannen und die Regeneration der angestrengten Muskeln z.B. bei Aroma-Aufguss und Peelinganwendung anzukurbeln. Wer möchte, darf auch Therme, VitalOase, Wellenbad oder Rutschenwelt entdecken. Das Siegerteam wird mit einer waschechten bayerischen Weißbierdusche gebührend gefeiert und nimmt neben Eintritts- und Reisegutscheinen, 10 Kästen Erdinger Weissbier, 10 Erdinger Duschtücher sowie ein 3-Liter Weißbierglas mit nach Hause. Das beste Kostüm und der kreativste Teamname werden ebenfalls prämiert. Die unterhaltsamen Kommentare von Sportmoderator Stefan Galler vom Münchener Radiosender Gong 96,3 dürfen beim Wettpaddeln genauso wenig fehlen wie die musikalische Unthaltung von Live-DJ Simon. Gute Stimmung, Wettkampffieber und jede Menge Spaß in paradiesischer Urlaubsatmosphäre sind vorprogrammiert. Leinen los für die zünftigen Sautrogkapitäne!

An diesem Eventsamstag gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise der VitalTherme & Saunen.

Weitere Informationen unter www.therme-erding.de