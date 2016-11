Auf Weltreise in der Therme Erding

× Erweitern Therme Erding

Mit dem Schiff in See stechen und landen, wo immer die Wellen einen hintragen. Einmal um den Globus reisen, ferne Länder besuchen und die Schätze der Welt erkunden. Die größte Therme der Welt, die Therme Erding, stillt das Fernweh und nimmt ihre Gäste mit auf Weltreise: Von der Karibik in die Südsee, an die schönsten Plätze Europas und sogar in entfernte Galaxien.

Mit der HMS Victory, dem ersten thermeneigenen (Schiffs-) Hotel, stechen die Besucher in See und nehmen Kurs auf die Karibik. Vor beeindruckender Urlaubskulisse können die Gäste im Wellenbad im Palmengarten relaxen und sich in meterhohen Wellen vergnügen. Im großen Außenpool warten prickelnde Sprudelliegen und die Diamond Bay Bar mit fruchtigen Cocktails. Mit voller Kraft voraus bringt die HMS Victory die Weltenbummler weiter in Richtung Südsee. Palmen wiegen sich sanft im Wind und die wärmende Sonne hinterlässt ein glitzerndes Lichtspiel auf dem türkisblauen Wasser. Paradiesisches Ambiente und gesundes Thermalheilwasser laden im Thermenbereich zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Inmitten der herrlichen Palmenlandschaft zaubern heitere Südsee-Klänge Rhythmus in die Wassergymnastik und ein abwechslungsreiches Gesundheits- & Beautyprogramm lässt Wellness-Herzen höher schlagen. In der VitalOase erwarten Besucher ab 16 Jahren viele Extras, um Körper und Geist in Einklang zu bringen: Komfortable Ruhezonen, stilechter Tropenregen oder fernöstliche Entspannungszeremonien. Bevor das Schiff wieder Segel Richtung Heimat setzt, erfolgt ein Abstecher in den Mittleren Osten. Im Mineral-Bad der Vital-Quellen schweben die Gäste wie im Toten Meer. Orientalische Teezeremonien und meditative Duftreisen im neuen Kugulus, einer imposanten Holzkugelsauna, runden das Angebot ab. Vom Morgenland führt die Reise nach Europa, vor der Küste Italiens geht die Victory jetzt vor Anker.

Saunalandschaft von Welt

In der VitalTherme & Saunen (textilfrei, ab 16 J.) warten zahlreiche Aufgusszeremonien und Beautyspecials, um alle Sinne auf Reisen zu schicken. Von einer herrschaftlichen römischen Villa geht es über die Toskana nach Venedig, wo man auf dem Canale Grande dem Alltag davonschwimmt. Über der Kaltwasserlagune warten im Royal Day Spa Lounge & Dreams luxuriöse Lounges für exklusive Stunden, während im Norden inmitten einer außergewöhnlichen Steinlandschaft Wasserfälle von der Decke stürzen und in der Kelten-Thron-Sauna des Stonehenge ein spektakulärer Fahnenaufguss zelebriert wird. Im großen Kelo-Blockhaus wird finnische Saunakultur gepflegt, in der isländischen Geysirhöhle begeistert ein brodelndes Wasserspiel und im Kaminzimmer findet man vor knisterndem Feuer einen Platz zum Ruhen. Nach einem langen Törn ruft die Heimat: Im neuen Alm Dorf des Galaxy Erding erlebt der Gast den Zauber eines urigen Gebirgsdorfes. Auf der letzten Etappe hält die Besucher des Galaxy Erding in Europas größter Rutschenwelt mit 26 spektakulären Rutschen nichts mehr am Boden. Ob Family, Action oder X-Treme Level – hier findet jeder seine persönliche Lieblingsrutsche: Die mit 365 Meter längste Röhrenrutsche der Welt, die Magic Eye, oder die X-Treme Faser mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h befördern die Gäste in unendliche Weiten. Nach adrenalinreichen Stunden im All geht es auf dem Regenbogen abwärts, zurück auf die Erde. tmo

