Büro-Gymnastik: die bewegte Pause

Laut Robert Koch-Institut leiden mehr als 60 Prozent aller Bundesbürger unter Rückenschmerzen. Durchschnittlich sitzt jeder fast zwölf Stunden pro Tag, meist vor dem Bildschirm im Büro.

Die »Volkskrankheit« Rückenschmerzen hat verschiedene Ursachen. Oft sind zu schwache Muskeln oder unelastische Bänder ein Problem. Das ist das Ergebnis von zu wenig, einseitiger oder falscher Bewegung. Eine Ursache für Rückenschmerzen kann auch in der Psyche liegen. Stress am Arbeitsplatz oder andere seelische Belastungen können bewirken, dass sich im Körper Spannung aufbaut. Folgende einfache Gymnastik-Übungen kann man zum Beispiel in der Mittagspause mit Hilfe von Tisch, Bürostuhl und Aktenordnern machen.

Einfach gerade auf den Bürostuhl setzen, dann kann das Warm-Up schon beginnen. Den Kopf entspannt nach unten hängen lassen, das Kinn Richtung Schlüsselbein. Tief durchatmen und dabei den Kopf langsam nach links Richtung Schulter bewegen. Beim Ausatmen den Kopf in die andere Richtung, also nach rechts kreisen lassen. Diese Übung wiederholen, bis man bereit ist für den nächsten Schritt.

Richtig Strecken

Für die zweite Übung gerade auf den Bürostuhl setzen, der Rücken liegt an der Rückenlehne an. Dann die Hände umfassen, als würde man sich selbst die Hand reichen und die Arme nach vorne ausstrecken. Tief einatmen und dabei die Arme senkrecht nach oben heben. Weit nach hinten ausstrecken und zwei bis drei Atemzüge lang in der Position ausharren. Gegen Verspannungen im Schulterbereich hilft Übung Nummer drei. Aufrecht auf den Bürostuhl setzen und einen Abstand zwischen Rücken und Rückenlehne lassen. Die Finger mit der Handfläche nach unten auf die Schultern legen, sodass die Ellenbogen etwa auf Schulterhöhe sind. In kreisförmigen Bewegungen die Ellenbogen rotieren, mal in kleinen Kreisen, mal in Großen. Wuch die Richtung variieren lassen: Zuerst zehnmal mit beiden Armen nach vorne kreisen, dann zehnmal nach hinten und auch beide Arme mal parallel rudern lassen. So entspannen sich nach und nach die Schultern. Diese kurzweiligen Übungen helfen Probleme mit dem Rücken vorzubeugen und auch im Büro in Bewegung zu bleiben.