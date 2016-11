Erneut Höchstnote für das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

× Erweitern Spa Schlosshotel Friedrichsruhe

Der renommierte Relax Guide zeichnete das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe wieder mit der Höchstnote aus: 20 Punkte und vier Lilien – und dies zum siebten Mal in Folge. Der Relax Guide ist die anerkannte Referenz für alle, die sich im umfangreichen Angebot der Wellnesshotels orientieren wollen. Mehr als 1.300 Hotels in ganz Deutschland wurden dafür von unabhängigen Testern anonym besucht und nach strengen, standardisierten Kriterien überprüft und bewertet. Dabei schafften es nur 172 Hotels in die »Lilien-Vergabe« – das Qualitätssiegel des Guides.

Hinter diesem Spitzenergebnis steht ein ebenfalls ausgezeichnetes Team aus hochmotivierten Mitarbeitern, geführt von Hoteldirektor Jürgen Wegmann und seinem Stellvertreter Maître Dominique Metzger. »Diese erneute hervorragende Bewertung unseres Hauses freut uns alle außerordentlich und erfüllt uns mit Stolz. Wir möchten uns daher bei jedem einzelnen Mitarbeiter bedanken, denn nur wenn alle mit Engagement und Herzblut zusammenwirken, kann man dieses herausragende Ergebnis erzielen«, so Hoteldirektor Wegmann.

Nach der Verleihung der international begehrten »World Luxury Spa Awards« im Juni 2016 als »Best Luxury Destination Spa in Deutschland« sowie der Aufnahme in die »100 besten Hotels in Europa« im Reisemagazin GEO, bestätigt auch diese Top-Bewertung das erstklassige Niveau des Spitzenhotels aus der Würth-Gruppe. heg

Das Spa im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Kärcherstraße 11, 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe, Fon: 07941/6087–600

www.schlosshotel-friedrichsruhe.de