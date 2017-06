Fit bleiben und den Pfunden den Kampf ansagen: Hier trainierst Du ganz umsonst in Stuttgart

× Erweitern Foto:: nd3000 - 527013196 / Shutterstock.com Pärchen beim Joggen Ausgedehnte Laufrunden: In Stuttgart gibt es zahlreiche Strecken, auf denen Du Deine Ausdauer trainieren kannst.

Fitness-Studios sind in der Regel teuer. Und nicht jeder möchte mit vielen anderen Menschen in einem Raum trainieren, in dem die Luftverhältnisse zu wünschen übrig lassen. Raus an die frische Luft heißt die Devise. Noch dazu ganz umsonst. Das geht, denn gerade in Stuttgart ist das kostenlose Sportangebot umfangreich. Wir sagen Euch, wo ihr umsonst trainieren könnt.

Yoga, Schwimmen, Laufen oder Gymnastik – wer Sport treiben möchte, muss nicht unbedingt auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. In der Landeshauptstadt gibt es viele Möglichkeiten, seinen Körper ganz umsonst fit zu halten. Eine davon ist das Programm „Sport im Park“. Das ist ein offenes, kostenloses Sport- und Bewegungsangebot, das für jedermann zugänglich ist. Von Mai bis September finden 63 Bewegungsangebote auf über 45 Grünflächen Stuttgarts statt. Diesmal liegt hier der Schwerpunkt auf Fitness und den Bereichen Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination.

Geeignet auch für Anfänger

Sport im Park richtet sich ganz gezielt auch an Anfänger. Ungeübte Sportler sind ebenso willkommen, wie Profis. Die Zielgruppe ist dabei weit gestreut:

Junge Mütter

Senioren

Jugendliche

Für jeden ist bei Sport im Park etwas dabei. Das Programm wird mittlerweile in mehreren deutschen Städten angeboten. Unter anderem sind Düsseldorf, Mannheim, Aachen, Bonn, Heilbronn und viele andere Städte dabei.

Umsonst trainieren zuhause

Kilometerweite Strecken für Läufer rund um den Fernsehturm

Eines der Wahrzeichen Stuttgarts, der Fernsehturm, dient nicht nur der Verbreitung von Rundfunk, Fernsehen und Mobilfunk – er ist auch die perfekt Kulisse für ausgedehnte Jogging-Touren. „Auf der Waldau“ heißt das Gebiet in 500 Metern Höhe, am Fuße des Fernsehturms. Rund um das Sportgebiet sind auch längere Trainingseinheiten kein Problem. Der Untergrund ist flach, die Streckenlängen überschaubar.

Doch nicht nur in luftiger Höhe lässt es sich vortrefflich – und vor allem umsonst – Laufen. Auch Touren durch den Schlossgarten, den Rosensteinpark, den Kräherwald, den Max-Eyth-See oder entlang des Neckars lassen Läuferherzen höher schlagen.

Auf der Wangener Höhe die Seele baumeln lassen

Wer mit Joggen nichts am Hut hat oder lieber für sich alleine auf Stuttgarts Grünflächen trainieren will, hat ebenso viele Möglichkeiten, seinem Körper etwas Gutes zu tun. Mit einem Gymnastikball zum Beispiel bleibt man nicht nur fit, sondern stärkt auch Rücken und Bandscheiben. Ganz kostenlos ist er nicht, aber die Anschaffungskosten sind mit rund 15 Euro überschaubar. Außerdem kann der Ball überall mit hingenommen werden. Wer noch nie beim Training etwa auf der Wangener Höhe (der Waldebene im Stuttgarter Osten, direkt unterhalb des Fernsehturms) den Sonnenuntergang auf einem Gymnastikball erlebt hat, sollte es unbedingt einmal ausprobieren. In Verbindung mit einigen Yoga-Übungen wird diese Art des Trainings nämlich zu einem echten Erlebnis für Körper und Geist.

Das ganze Jahr über zahlreiche Sportangebote

In Stuttgart gibt es über 400 Sportvereine. Vom Freizeit- bis zum Wettkampfsport ist alles dabei. Wer kostenlos trainieren möchte, sollte die Schnupperangebote nutzen und sich dann entscheiden, ob er kostenpflichtig weiter trainieren möchte.

Unter anderem diese Sportvereine gibt es in der Landeshauptstadt

American Football

Badminton

Baseball

Basketball

Boxen

Fechten

Handball

Kanusport

Kegeln

Leichtathletik

Motorsport

Pferdesport

Radsport

Rugby

Squash

Tanzsport

Tennis

Tischtennis

Turnen

Volleyball

Wassersport

Wintersport

Das Angebot an Sportvereinen ist riesig. Diese und viele weitere Sportarten können in Stuttgart ausgeübt werden.

Mit dem Rad durch die Landeshauptstadt

Radsport wird in Stuttgart groß geschrieben. Nicht nur wegen der ausgebauten Radwege, sondern vor allem wegen der landschaftlich schön gelegenen Region, bieten sich Fahrradtouren an. Ob mit dem Trekking- oder dem Mountainbike – in und um Stuttgart kann man kräftig in die Pedale treten.

Tipp: Wer nicht in der Innenstadt radeln möchte, sollte sich eine Strecke außerhalb Stuttgarts aussuchen. Auf den Fildern zum Beispiel gibt es zahlreiche Strecken, die mit dem Rad besonders gut zu entdecken sind.

Trimmdich: Kostenlose Pfade auch in Stuttgart

Eine Erfindung der Trimm-dich-Bewegung der 70er Jahre sind die gleichnamigen Pfade. Damals wollte man, dass die Menschen sich mehr bewegen und gesund bleiben. Das hat sich bis heute nicht geändert, weswegen es noch zahlreiche dieser Pfade gibt. In Stuttgart-Fasanenhof ist einer davon. Er besteht aus 8 Stationen, die sich auf drei verschieden lange Rundparcours aufteilen. Einer ist 5 Kilometer lang, der andere 5,8 Kilometer und der dritte 5,6 Kilometer. Bockspringen, Klimmzüge, Liegestütz, Barren und Rumpfkreisen sind nur einige der Disziplinen, die unweit des Weidach- und Zettachwaldes ausgeübt werden können. Völlig umsonst, versteht sich.

Auch in Degerloch und in Fellbach findet sich ein solcher Fitness-Pfad. Ausprobieren lohnt sich!

Die teuersten Sportarten

Obwohl es ausreichend Angebote zu kostenlosen Sportarten gibt, will der eine oder andere doch lieber für seinen Freizeitausgleich bezahlen. Eine der teuersten Sportarten ist dabei das Reiten. Alleine ein Pferd kostet mindestens 2.000 Euro (für den Profisport weit über 100.000 Euro). Zählt man Sattel, Trense und Reitklamotten dazu, ist man im Amateurbereich schon bei über 2.400 Euro dabei. Wer den Pferdesport professionell betreibt und neben dem kostspieligen Pferd auch noch einen Pferdeanhänger braucht, zahlt mitunter mehr als 115.000 Euro für sein Hobby. Die Mitgliedschaft im elitären Reitverein nicht mitgerechnet.

Auch das Golfen ist eine kostspielige Angelegenheit. Ein ganzer Golf-Satz für den Low Budget-Bereich liegt bereits bei knappen 2.000 Euro. Profis zahlen für ihre High End-Ausrüstung weit über 40.000 Euro.