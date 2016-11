Hypnose macht Schlank

× Erweitern Hypnosezentrum SHA

Zeitungsberichte über Diäten, Werbung für Abspeckpillen in Facebook, Diätshakes und Stoffwechselkuren in Fitnessstudios. Die »Wunderwaffen« zur Gewichtsreduzierung werden immer vielfältiger.

Leider passieren Wunder eher selten und Waffen bringen die Gefahr mit sich, dem Körper eher zu schaden. »Wussten Sie, dass nach neuen wissenschaftlichen Studien Diäten und Stoffwechselkuren Ihrem Körper langfristig schaden zufügt? Einzig und allein der Weg über die Energiebilanz führt Sie zum Ziel Ihres Wohlfühlgewichts. Führen Sie mehr Energie zu sich als Sie verbrauchen, geraten Sie auf Irrwege. Ist Ihr Energieverbrauch höher als das, was Sie zu sich nehmen, kommen Sie mit Ausdauer an Ihr Ziel. Eigentlich extrem simpel oder? Nein, so einfach ist es leider nicht«, erklärt Harald Mühle. Essen ist ein psychologisches Verhaltensmuster, das man sich aneignet. Alte Verhaltensmuster sind schwer zu durchbrechen. Hier hilft Hypnose. »Ich unterstütze Sie mit einem wissenschaftlich belegten Konzept«. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die Gesundheit des Menschen u.a. mit einem Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert. »Genau dies ist mein Leitbild. Für weitere Informationen und Fragen stehe ich jederzeit persönlich zur Verfügung.« Über die Sommermonate gibt es zu jeder Hypnose eine energetische Wirbensäulenaufrichtung gratis dazu.

