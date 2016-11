Jubiläumsfeier im Heilbad Hoheneck

× Erweitern Thomas Moeller Heilbad Hoheneck Stadtwerke Ludwigsburg

Am 17. Dezember 2016 steigt im Heilbad Hoheneck in Ludwigsburg eine große Jubiläumsfeier, denn auf den Tag genau vor 110 Jahren, am 17. Dezember 1906, wurde hier der Heilwasser-Brunnen gebohrt. Und die sich daran anschließende Entstehung des Heilbades war eigentlich ein reiner Zufall, denn ursprünglich suchten die Hohenecker nach Trinkwasser, stießen dabei aber auf wertvolles salzhaltiges Mineralwasser. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim nehmen dieses geschichtsträchtige Datum jetzt zum Anlass, am 17. Dezember von 8 bis 19 Uhr den Gesundbrunnen-Geburtstag zu feiern! Alle Besucher der Jubiläumsfeier können sich nicht nur über 110 Euro-Cent Rabatt auf den Eintrittspreis freuen, sondern auch eine Fettmessung durchführen lassen, bei Salzpeelings relaxen und den Abend mit dem beliebten Aquarelaxing bei Kerzenschein ausklingen lassen. Den Gästen wird den ganzen Tag über kostenlos Tee angeboten und als besonderes Präsent für die Gäste gibt es eine kleine Bügelflasche mit Brunnen-Mineralwasser. tmo

Heilbad Hoheneck Uferstraße 50, 71642 Ludwigsburg, Fon: 07141/

910-2312, www.swlb.de/heilbad