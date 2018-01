LazyFit – Das EMA-Micro-Studio in Backnang

× Erweitern Trainingsvorgang Trainingsvorgang

Die Personal Trainerinnen Silke Weber und Sonja Mayer haben mit »LazyFit« ein modernes Micro-Studio gegründet, das sich an alle richtet, die für ein Work-Out nur wenig Zeit haben oder sich nur schwer motivieren können.

Ihr Trainingsangebot, in dessen Zentrum die Elektrische Muskelaktivierung steht (EMA), richtet sich aber nicht nur an Bewegungsund Motivationsmuffel, sondern auch an Sportler, Marathonläufer und Triathleten, die große Effekte bei Muskelbildung und Fitness erzielen möchten.

Die Elektrische Muskelaktivierung (EMA) ist eine andere Stromform mit ihrer Wirkweise wie die der Elektrischen Muskelstimulation (EMS). EMA Training ist EMS Training auf Basis moderner Mittelfrequenz.

Die EMA fördert die Bewegungsfreude und nimmt gezielt Problemzonen in Angriff. Dafür ziehen die Trainierenden einen Ampli-Train-Anzug mit Elektroden an, die Muskelkontraktionen bewirken. Die Modulation der Mittelfrequenz am AmpliCube erlaubt es, verschiedene Muskelpartien gezielt anzusteuern und Muskelzellen physiologisch zu aktivieren.

Weitere Pluspunkte dieser Trainingsmethode sind Erhöhung der Ausdauer, Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, Verbesserung des Stoffwechsels, Fettverbrennung durch Muskelaufbau und Straffung der Haut. Ein EMA-Training bedingt eine schnelle Zellaktivierung, eine höhere Tiefen- und Volumenwirkung, ein besseres Körpergefühl und neuen Elan. Die innovative Trainingsmethode EMA spart Zeit, denn ein 20-minütiges Training erzielt in kürzester Zeit hervorragende Effekte.