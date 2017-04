Low Carb/No Carb – Verallgemeinerung als Allheilmittel

× Erweitern Foto: @arloo #97158978 fotolia.de Viele Begriffe, ein Ziel: die Gewichtsabnahmen durch Reduktion von Kohlenhydrate hat viele Bezeichnungen.

Kaum ein Diättrend ist so aktuell und auf den ersten Blick so einfach, wie der, komplett oder teilweise auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ganz gleich, ob in Frauen- oder Männermagazinen, Beauty- oder Fitnessratgebern: an den Begriffen „Low Carb“, „No Carb“, „Ketogene Ernährung“ und „Atkins-Diät“ kommt man mittlerweile kaum mehr vorbei. Selbst, wenn man sich gar nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt.

Der neue Hype um diese Ernährungsform entstand vermutlich aus den vielen beeindruckenden Erfolgen, die natürlich schnell über die sozialen Medien verbreitet wurden. Daraus wiederrum erschloss sich ein riesiges Angebot an Low Carb-Produkten, die dieser Diät den gewünschten Feinschliff verleihen sollen. Die Verallgemeinerung, schnell und einfach an Gewicht zu verlieren, sobald man auf Kohlenhydrate verzichtet, hat sich in der Gesellschaft festgesetzt.

Doch die ernüchternde Wahrheit lautet auch hier, wie bei jeder anderen (Wunder-) Diät: Ganz so leicht ist es eben nicht! Es lohnt sich, die Diät ohne Kohlenhydrate erst zu checken, bevor man sich dafür entscheidet.

Was die Ernährungsberater zu Kohlenhydraten sagen

Hilft es beim Abnehmen tatsächlich, wenn man die Zufuhr von Kohlenhydraten einschränkt oder ganz unterbindet? Diese Frage kommt immer wieder auf, wenn man plant, ein paar Pfunde zu verlieren. Einige schwören auf die Diät ohne Kohlenhydrate, andere verzichten nur am Abend auf kohlenhydrathaltige Kost.

Die Erfahrungen und die Forschungsergebnisse der Experten zeigen, dass man gewisse Dinge beachten und die Beschaffenheit der kohlenhydrathaltigen Lebensmittel nicht übersehen sollte. Wer komplett auf Kohlenhydrate verzichten will, der sollte sich bewusstmachen, dass er damit gleichzeitig auf hochwertige Nährstoffe verzichtet, denn es gibt verschiedene Arten von Kohlenhydraten:

Monosaccharid (Einfachzucker)

Disaccarid (Zweifachzucker)

Oligosaccharid (Wenigzucker)

Polysaccharid (Vielfachzucker)

Monosaccharide sind so genannte Einfachzucker, die den Blutzuckerspiegel innerhalb kurzer Zeit steigern und zu einer schnellen Insulinausschüttung und somit zur Einlagerung der überschüssigen Energie führen. Vielfachzucker sind hingegen vorteilhafte Begleiter einer Diät. Als "komplexe Kohlenhydrate" kurbeln sie die Energieverbrennung an. Bei einer vitamin- und ballaststoffreichen Ernährung ist der Unterschied zwischen den Kohlenhydrat-Arten unbedingt zu berücksichtigen.

Wichtige Vitalstoffe in Kohlenhydrathaltiger Kost

Es gibt einige Argumente, die gegen den kompletten Verzicht auf Kohlenhydrate sprechen. Wer beispielsweise mehrere Tage lang eine Low-Carb Diät macht oder sogar ganz auf Kohlenhydrate verzichtet, der fühlt sich geschwächt. Das liegt daran, dass die Muskeln durch das reduzierte Glykogen kein Wasser mehr binden können. In der Folge werden die Muskelpartien flacher und verlieren an Kraft. Hochwertige Kohlenhydrate sind also unverzichtbar, wenn man nicht einfach nur an Gewicht verlieren, sondern auf gesunde und vor allem nachhaltige Art und Weise gleichzeitig Fett verbrennen und Muskeln aufbauen möchte.

Einige kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel liefern wichtige Vitamine: Das sollte man ebenfalls bedenken, wenn man seinen Ernährungsplan aufgrund einer Diät umstellt. In vielen Obstsorten ist Fruchtzucker enthalten. Die Ballaststoffe, die ebenfalls in den Früchten enthalten sind, bremsen sozusagen den Fruchtzucker aus, sodass der Blutzuckerspiegel nur allmählich ansteigt. Wichtig ist auch hier der Genuss in Maßen um den Schmalen Grat zwischen gesunder Nährstoff- und Vitaminzufuhr und Energieüberschuss nicht zu überschreiten. Allerdings sollte man auf Fruchtsäfte komplett verzichten, denn hier fehlen diese Ballaststoffe.

Obst ist auch aus einem anderen Grund ein guter Diät-Begleiter: Es enthält nur wenige Kalorien und meistens viel Wasser. Anstelle von Schokolade nascht man einfach ein paar Apfelspalten oder eine Banane: So bekommt der Körper Vitamine und das kleine Hungergefühl verschwindet.

Sind komplexe Kohlenhydrate am Abend erlaubt

Abends nur Low Carb oder No Carb: Diese Regel steht bei vielen auf dem Diätplan. Dabei darf man ruhig kohlenhydrathaltige Nahrung zu sich nehmen, wenn es sich um komplexe Kohlenhydrate handelt. Aber auch hier gilt: in Maßen!

Die Regel für das kohlenhydratarme Essen am Abend sollte ohnehin mit gewisser Vorsicht genossen werden. Denn auch tagsüber beeinträchtigen kohlenhydratreiche Produkte und zuckerhaltige Nahrung den Erfolg einer Diät. Vollwertige Kost liefert dem Körper mehr Energie und fördert die Kalorienverbrennung. Das heißt: Mit komplexen Kohlenhydraten ist man nicht nur abends auf der sicheren Seite, sondern auch bei den anderen Mahlzeiten. Im Internet findet man viele Tipps und Rezepte für leichte Kost, die trotzdem sättigt.

Nach einer Weile haben sich die meisten Menschen daran gewöhnt, bei jedem Produkt die Kohlenhydrate zu checken. Ein Ernährungsplan für die Woche erleichtert außerdem den Einkauf.

Kohlenhydratarmes Essen für Sportler

Vor allem in Verbindung mit Sport, sollte man darauf achten, nicht zu wenige Kohlenhydrate zu sich nehmen. Hier variiert der Bedarf an Kohlenhydraten allerdings stark, je nach Zielsetzung, Sportart und Ist-Zustand des Körpers.

Grundsätzlich gilt:

Etwa eineinhalb Stunden vor dem Training nichts Schweres essen, nur ein leichter, kleiner Snack ist sinnvoll (Obst, Vollkornbrot, Gemüsesticks)

beim Sport nur Wasser trinken, keine zuckerhaltigen Drinks

direkt im Anschluss an das Training Energiespeicher mit hochwertigen Kohlenhydraten auffüllen um Mangelerscheinungen zu vermeiden und den Stoffwechsel nicht auf „Sparmodus“ zu programmieren

Säfte und aromatisiertes Mineralwasser enthalten jede Menge Zucker. Wer gezielt abnehmen will, der greift deshalb zu reinem Wasser, ganz besonders nach dem Sport.

Low Carb und andere Trend-Diäten

Was bringen die Diät-Versprechen, von denen man überall hört? Oft handelt es sich bei den Ernährungstipps um reine Modeerscheinungen, die schon nach kurzer Zeit von Experten widerlegt werden.

Darum sollte man nicht dem gerade aktuellen Diät-Trend folgen, sondern lieber auf gesunde Weise abnehmen. Das bedeutet, dass ein ausbalancierter Ernährungsplan aufgestellt wird. Dieser ist mit Sicherheit gesünder als einfach nur die Kohlenhydrate wegzulassen.

Beim gesunden Abnehmen geht es auch darum, den individuellen Kalorienbedarf zu ermitteln. Hierbei hilft ein Ernährungsberater, der auch die Vorlieben der Betroffenen kennt. Schließlich sollen die Mahlzeiten schmecken, denn sonst gibt man womöglich schnell auf und vergisst die guten Vorsätze.

Bei Low Carb steht die kohlenhydratarme Ernährung im Vordergrund. Das scheint auf den ersten Blick eine praktisch zu realisierende Lösung zum Abnehmen zu sein. Der komplette Verzicht oder die reine Kohlenhydrat-Reduktion können jedoch gewisse Mangelerscheinungen verursachen. Genau deshalb sollte man seinen eigenen Diätplan überdenken und sich im Zweifelsfall von einem Ernährungsberater oder einem Arzt genauere Informationen geben lassen. Abhängig vom körperlichen Zustand und von gewissen Beeinträchtigungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktion, kann ein Arzt sogar von der kohlenhydratreduzierten Kost abraten. Je nach Gesundheitszustand kommt es womöglich zu Ermüdungserscheinungen und zu einem erhöhten Energieverlust, wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet oder sie zu sehr reduziert. So kann die Diät nicht gesund funktionieren.

Kohlenhdratreiche Kost durch alternative Nahrungsmittel ersetzen - geht das?

Backwaren aus Weißmehl sind inzwischen bei vielen ernährungsbewussten Personen verpönt. Stattdessen gut vermarktete Low Carb-Produkte in den Speiseplan mit aufzunehmen ist aber eben auch kein Allheilmittel und oftmals sogar kontraproduktiv. Wer Diät halten will, sollte also genau hinsehen und auf den eigenen Körper achten.

Low Carb und gesunde Vitamine: Wie hält man eine solche Diät durch?

Zum Abnehmen braucht man nicht nur gesunde, vitaminreiche Kost, sondern auch leckere Mahlzeiten. Schließlich soll das Essen keinen Stress verursachen, sondern immer noch Spaß machen. Das funktioniert mit hochwertigen Nahrungsmitteln, die auch Kohlenhydrate enthalten dürfen, aber eben die richtigen und vor allem in Maßen.

Regionales Obst und Gemüse enthalten wichtige Ballaststoffe und Vitamine: Hier spielen die Kohlenhydrate nur eine Nebenrolle. Wer sich nach und nach daran gewöhnt, keine fettigen Chips zu naschen, sondern stattdessen beispielsweise Gemüsesticks, der hat einen ersten wichtigen Schritt geschafft.

Ebenfalls verführerisch sind Säfte und andere kohlenhydratreiche Getränke: Diese gehen direkt ins Blut und wirken der Diät entgegen. Hier ist die Umgewöhnung offensichtlich besonders schwer. Wasser und ungesüßter Tee, das klingt für viele, insbesondere jüngere Personen nach einer dramatischen und schweren Einschränkung, die aber eben genau so starke positive Veränderungen mit sich bringt.

Schritt für Schritt kann man sich aber an kalorien- und kohlenhydratarme Getränke gewöhnen, bis man schließlich die Drinks als enorm süß empfindet und maximal ein Glas davon trinkt, bevor man wieder zum Wasser greift.

Der Blick auf die Waage zeigt den Fortschritt der Diät, die mit etwas reduzierten Kohlenhydraten, einer ausgewogenen Ernährung und der ein oder anderen Sporteinheit zum gewünschten Erfolg führt.