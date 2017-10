× Erweitern Therme Erding Banja Fahnenaufguss

26 Saunen und 99 Gratis-Angebote für alle Genießer bietet die VitalTherme & Saunen der Therme Erding. Mit Auswahl und Mehrwert erreicht die Saunalandschaft eine breite Zielgruppe ab 16 Jahren. Sie ist sehr gut für die kommende Sauna-Hochsaison aufgestellt und macht „Mehr Sauna für alle!“ in jeder Hinsicht zu ihrem Programm.

„Mehr Sauna …“

gibt es nur in Erding. Hier findet man 26 verschiedene Saunen von Alpenstadl über Geysirhöhle bis hin zur Zirbelstube. Rund 99 gratis Tages-Aktionen, von denen bis zu fünf parallel laufen, erfüllen mit Aqua Balance, Klangschalenentspannung oder Salzpeeling vielfältige Wellness-Wünsche. Und das Veranstaltungsprogramm mit Artistik und Live Musik schafft einen niveauvollen Unterhaltungsrahmen. In der Saunawelt mit Urlaubsambiente wird mehr geschwitzt, gestaunt und erlebt als anderswo.

Sauna ist nicht gleich Sauna! Die „öde“ Schwitzstube war gestern, in der VitalTherme & Saunen findet man seit über 10 Jahren die „Reise um die Welt“ der Saunen. Dabei kann der Gast das Angebot der Saunawelt mit allen Sinnen immer wieder neu begreifen: Die sechs Meter hohe, luftige Keltenthron-Sauna beeindruckt genauso wie der tief unten gelegene Solestollen. Hintergrundmusik berührt in der Villa Toscana die Ohren. Hochwertiges Zirben-Holz duftet in der großen Blockhaussauna „Banja“ und der kleinen Zirbelstube. Brotgeschmack liegt in der Backstube auf der Zunge. Und im Rosenpavillon kribbelt das Zuckerpeeling auf der Haut.

„Heiße“ Events wirken am besten in ungewöhnlichen Austragungsorten. Die Showbühne am Vitalpool der textilfreien Urlaubswelt wird das ganze Jahr über bespielt und bejubelt, z.B. an langen Thermenwelt-Nächten jeden 1. und 3. Samstag im Monat Oktober bis April. Frei von lästiger Kleidungsetikette lauscht der Gast bis zu 40 Mann starken Musikdarbietungen und bestaunt Akrobatik hoch unter der Saunakuppel. Und in umliegenden Aufguss- und Programmsaunen ergänzen sich Saunadekoration und thematisierte Showaufgüsse zu einem stimmigen Gesamtbild.

„… für alle“

ab 16 Jahren hat die VitalTherme & Saunen einen Lieblingsplatz und räumt mit Sauna-Klischees auf: Nur in Pools weichen Bademantel und -tuch. Beim Schwitzen macht man es sich auf dem Saunatuch bequem und darf sich gerne mit einem weiteren einhüllen. Die Größe der Anlage bietet Privatsphäre und Freiraum zugleich. Die Vielfalt holt jeden genau an seinem Sauna-Ausgangspunkt ab: Sauna-Neulinge tasten sich über niedrigtemperierte Saunen ab 38°C, Dampfbäder und Beautyangebote wie Honig oder Heilmoor an das „Anfänger-Schwitzen“ heran. Erprobte Saunisten suchen die Herausforderung in heißeren Räumen von 85°C bis 100°C. Vielseitig Interessierte mit Saunaerfahrung kommen in thematisierten Schwitzräumen mit Aufgusszeremonien auf ihre Kosten. Und die Nicht-Saunisten? Die schätzen das „Urlaubsparadies unter Palmen“ samt Events, den Cocktail an der Poolbar oder den exklusiven Ruheplatz im Royal Day Spa.