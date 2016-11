MineralBad Cannstatt: Genuss in angenehmer Atmosphäre

× Erweitern Foto: Bäderbetribe Stuttgart MineralBad Cannstatt

Seinem Körper etwas Gutes tun, die Seele baumeln lassen und dabei das Immunsystem für den Winter stärken. Hierzu lädt das MineralBad Cannstatt mit Stuttgarts einziger Thermalsole ein. Hier speisen die bis auf 36 °C erwärmte Sole und natürliches Mineralwasser zwischen 16 und 18 °C die Becken im Innen- und Außenbereich sowie die Tauch-, Kalt- und Warmbecken der kombinierten Sauna- und Dampfbadlandschaft und der Kneippstation.

Der Wohlfühlaspekt und eine stressfreie Atmosphäre stehen im MineralBad Cannstatt an erster Stelle. Im zweiten Obergeschoss lädt ein vielfältiges Angebot zur wirksamen Regeneration des gesamten Bewegungsapparates im Wellness- und Massagebereich ein. Der Besucher kann sich zwischen den unterschiedlichsten Massageformen entscheiden: Hot Stone, Lomi Lomi, Tibetische Massage, Klassische Wohlfühl-Massagen als Teil-, Voll- oder Ganzkörpermassage, Aroma-Massage oder Fußreflexzonen-Massage. Ausgebildete Therapeuten und Masseure gehen natürlich auf die individuellen Bedürfnisse der Besucher ein und verhelfen so zu wirksamer Regeneration. Körper und Geist kommen so wieder ins Gleichgewicht und eine innere Zufriedenheit stellt sich sehr schnell ein. Angrenzend an den Massagebereich befindet sich die Saunaanlage. Hier kann der Besucher in vier unterschiedlich temperierten Saunaräumen und im integrierten, in Stuttgart einmaligen, russisch-römischen Dampfbad seine Abwehrkräfte für die kalte Jahreszeit stärken.

Dampfbad stärkt die Abwehr

Bei diesem Baderitual durchläuft man einen Warmluftraum mit etwa 50 °C, einen Heißluftraum mit etwa 65 °C und einen Dampfraum mit bis zu 45 °C. Das regt den Stoffwechsel an und entschlackt den Körper. Die Soledusche im Dampfbad unterstützt die Atemwege, steigert die Vitalität und stärkt das Immunsystem. Auch die komfortable Meditationssauna mit Musik- und Farblichttherapie bietet eine exklusive Wohlfühl-Dimension. Aber auch die Handaufgüsse, die im Halbstundentakt abwechselnd in der Finnischen und der Außensauna stattfinden, laden zum Erholen ein. Für Frauen gibt es im MineralBad Cannstatt montags und donnerstags eine ganz persönliche Auszeit. Die Saunalandschaft ist an diesen Tagen ausschließlich für sie geöffnet. An jedem letzten Mittwoch im Monat können sich die Besucher auf Klangschalenaufgüsse in der Außensauna des MineralBad Cannstatt freuen. Sie finden jeweils um 17, 18 und 19 Uhr statt. Hierfür ist wegen der Nachfrage eine Reservierung an der Kasse ratsam. Wasserattraktionen wie Strömungskanal und Sprudler, Massagedüsen und Wasserfall, gepflegte Solarien, das einzigartige FKK-Sonnendeck für die Saunagäste sowie ein Bistro Café lassen den Mineralbadbesuch in Stuttgart-Bad Cannstatt zum perfekten Erholungstag werden. tmo

MineralBad Cannstatt

Sulzerrainstr. 2, 70372 Stuttgart, Fon: 0711/216-66270

www.stuttgart.de/baeder