Murrbäder Backnang Wonnemar : Lass die Wonne rein

Die Augen schließen, sich ganz auf sich selbst und den Moment konzentrieren – in der exklusiven Wohlfühlatmosphäre im Backnanger Wonnemar ist der Alltag in Sekunden vergessen. Eine sanfte Massage, ein luxuriöses Cleopatrabad oder eine andere der vielen Entspannungs- und Kosmetikanwendungen – in ein paar Stunden fühlt man sich wohler und schöner.

Das besondere Highlight im Wonnemar: die Saunawelt in stilvollem Ambiente. Die klassische Gestaltung mit natürlichen Elementen wie Holz und Stein bildet die perfekte Balance zwischen Modernität und Gemütlichkeit. Hier kann man es sich richtig gut gehen lassen: Vier verschiedene Saunen, ein Dampfbad, ein Kalt- und ein Warmbecken sowie der herrlich sonnige Saunagarten inmitten von Obstwiesen warten darauf, entdeckt zu werden. Im Winter besonders gemütlich: Das Sauna-Restaurant mit Kaminecke. So richtig verwöhnen lassen kann man sich im Wonnemar SPA mit seinem vielfältigen Angebot von klassischen Massagen, Peelings und Packungen bis Wellness- und Schönheits-Anwendungen aus aller Welt. Für alle, die sich gerne einen Kurzurlaub zu zweit gönnen möchten, bietet das Wonnemar auch SPA-Pakete: Neben exklusiven Behandlungen gehört hier auch eine Tageskarte »Wonnemar komplett« dazu.

Das Wonnemar-Team berät die Besucher gerne bei der Auswahl einer Behandlung. Buchbar sind die Anwendungen übrigens auch ohne einen Eintritt ins Bad oder die Sauna. Reservieren kann man am besten telefonisch oder bequem über die Online-Buchung. tmo

Murrbäder Backnang Wonnemar

Martin-Dietrich-Allee 10,

71522 Backnang, Fon: 07191/91019-0

www.wonnemar.de/backnang