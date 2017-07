Neuer Hamam in den SchwabenQuellen Stuttgart

× Erweitern Foto: SchwabenQuellen/KANTO SchwabenQuellen Hamam

Orientalische Badekultur auf höchstem Niveau pflegen die SchwabenQuellen im neuen Hamam. Ein Besuch im orientalischen Dampfbad mit der handgefertigten Wandkeramik und dem aufwendig installierten Lichterspiel dient zur Einstimmung. Die Zeremonie findet in einem der separaten und elegant gestalteten Behandlungsräume statt. Eine traditionsreiche Choreografie aus Seifenschaum-Massage und wechselwarmen Wassergüssen dehnt, lockert und entspannt den Körper von Kopf bis Fuß. Der "Kese", ein Peeling-Handschuh aus Ziegenhaar oder Wildseide, reinigt die Haut dabei sanft und gründlich und regt die Durchblutung an. Den Abschluss bildet ein vitalisierender Guss mit eiskaltem Wasser. Bei einem türkischen Tee aus dem Samowar lässt der Gast die Behandlung im Ruheraum ausklingen. Spontane Menschen profitieren im Juli und August und erhalten bei Buchung einer Hamam-Behandlung das Wohlfühl-Set "Schätze des Orients" geschenkt.

Mehr unter www.schwabenquellen.de.

Über die SchwabenQuellen

Die KANTO GmbH mit Sitz im Stuttgarter SI-Centrum vereint Wellness, Gesundheit, Sport, Entspannung und Gastronomie zu einem einzigartigen Gesamtkonzept. In den SchwabenQuellen entspannen jährlich rund 200.000 Besuchern auf der WellnessWeltreise durch 18 Länder und Kulturkreise: 8 Saunen, 7 Dampfbädern, exotische Badewelten und ländertypisch gestaltete Ruhebereiche – Die 7.000m2 Anlage mit der palmengesäumten Badelagune im Zentrum lässt auf drei Ebenen keine Wellness-Wünsche offen. Der Außenbereich mit Meerwasserbecken, Himmelbetten am Strand und Beach-Bar definiert das Wort Kurzurlaub neu. Die internationalen Massage- und wohltuenden Kosmetikbehandlungen der WellnessLounge runden das Wohlfühlprogramm ab. KANTO SPORTS ermöglicht eine attraktive Kombination von Fitness-Training in exklusivem Ambiente und Wellness in den benachbarten SchwabenQuellen.

