Orchideentausch und Spendenaktion in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Das mitten im Kraichgau gelegene Wellnessparadies versprüht mit seinen mehr als 400 echten Südsee-Palmen, einem Meer an Orchideen und zahlreichen weiteren exotischen Pflanzen echtes Südseefeeling.

In der Nacht vom 01. auf den 02. März findet zum ersten Mal in diesem Jahr ein Orchideentausch statt. Alte Orchideen werden gegen neue, knospige ausgetauscht und für einen guten Zweck verkauft. Orchideenliebhaber können am Freitag, den 2. März ab 10 Uhr im Foyer der Thermen & Badewelt Sinsheim gegen eine Mindestspende von 3 Euro Orchideen erwerben.

Das gesammelte Geld wird unter dem Motto „Orchideen für einen guten Zweck“ an das Jugendhaus in Sinsheim gespendet.

Das Jugendhaus Sinsheim ist ein außerschulisches Bildungsangebot für junge Menschen der Stadt Sinsheim. Die Jugendlichen werden auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden und zur Eigenständigkeit begleitet. Dabei können gesellschaftliche, politische, soziale, schulische, private und sportliche Themen im Mittelpunkt stehen. Die Angebote des Jugendhauses orientieren sich immer an den Interessen der Jugendlichen. Das Jugendhaus bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen ihre Freizeit zu gestalten und Freunde zu treffen.

Die nächste Orchideentausch-Aktion findet voraussichtlich im Juni statt.