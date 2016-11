Palais Thermal Staatsbad Wildbad: Entspannung in einmaligem Ambiente

× Erweitern Palais Thermal Bad Wildbad

Das Palais Thermal in Bad Wildbad ist nur 60 Kilometer von Stuttgart entfernt und doch schon mitten im Schwarzwald. Es verspricht seinen Besuchern: gestresst kommen, entspannt gehen. Die Badeanlage aus dem vorletzten Jahrhundert ist mit ihrer maurischen Architektur so einzigartig, dass die Ruhe in den vielen Becken schon beim Betreten der Bäder einkehrt. Modern und hochinteressant ist die jüngst eingeweihte Außen-Saunalandschaft mit einem auf dem Dach gebauten Holzpanoramadeck, auf dem sich zwei Saunen und ein 36 Grad warmer Außenpool befinden. Der Blick von der Sauna und dem Thermalbecken aus über die Dächer Bad Wildbads direkt in den Schwarzwald ist phänomenal.

Für noch mehr Entspannung sorgt von Oktober bis März der jeden dritten Freitag im Monat durchgeführte Klangwassercocktail. Dabei werden bei meditativen Klängen mit Klangschalen und Didgeridoo die Badegäste im Wasser durch Wasser-Shiatsu-Experten in die Tiefenentspannung geführt. Das sogenannte blaue Becken wird mit Kerzenlicht erhellt, als Krönung gibt es am Ende noch einen Fruchtcocktail obendrauf. Beginn ist immer um 18 Uhr, es werden drei bis vier Durchführungen angeboten, die letzte gegen 21 Uhr. Zusätzlich ist die Therme mit Sauna bis um 24 Uhr geöffnet. tmo

Palais Thermal Staatsbad Wildbad, Kernerstr. 5, 75323 Bad Wildbad, Fon: 07081/3030

www.palais-thermal.de