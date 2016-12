Physiotherapie: Vielseitiger Beruf, gefragte Ausbildung

× Erweitern Sanitas

Als Physiotherapeut kommt man in allen Abteilungen des Krankenhauses zum Einsatz, arbeitet in Kur- und Rehakliniken ebenso wie in Behinderteneinrichtungen, ambulanten Praxen oder auch als Trainer in Fitnessstudio oder Sportverein: Ganz gleich in welchem Bereich, Physiotherapeuten sind wichtige Akteure im Gesundheitswesen und entsprechend gefragt auf dem Arbeitsmarkt.

Der Weg in den Beruf führt in der Regel über eine dreijährige Ausbildung an einer Fachschule für Physiotherapie. Als renommierter und erfahrener Ausbilder bietet die Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken in der Region 78 Ausbildungsplätze für angehende Physiotherapeuten an.

Nach einem einführenden theoretischen und fachpraktischen Unterricht mit Fächern wie Anatomie, Physiologie, allgemeiner und spezieller Krankheitslehre oder den verschiedenen Techniken, Massage, Bewegungslehre etc. folgt der praktische Einsatz am Patienten. Nach drei Jahren sind sie bereit für das Staatsexamen.

Alle Absolventen unserer Fachschule der vergangenen Jahre haben Anschlussstellen gefunden. Viele von ihnen sind inzwischen erfolgreich in Kliniken, Praxen, Sportvereinen oder selbstständig tätig. bd

Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken

Johann-Hammer-Str. 24, 97980 Bad Mergentheim,

Fon: 07931/98700 www.sanitas-tauberfranken.de