SchwabenQuellen: Winterliche Wohlfühlzeit für Sie und Ihn

Profitieren Sie von der gesundheitsfördernden und Poren öffnenden Wirkung der Sauna- und Dampfbad-Highlights. So wird das Immunsystem fit für den nasskalten Winter und die Haut ist optimal für ein ganzheitliches Beauty-Erlebnis vorbereitet. Während der empfohlenen Ruhezeit nach dem Saunieren können Sie sich von geschulten Händen mit Masken und Feuchtigkeitsessenzen verwöhnen lassen.

Die Expertinnen von »Déesse cosmetics« verzaubern mit einer Vielfalt an wohltuenden Beauty-Anwendungen: Gesichtsbehandlungen wie »Himmlisches Wohlgefühl« verleihen der Haut ein strahlendes Aussehen. Wetten, dass sich ihre Füße nach einer regenerierenden »Happy feet-Pediküre« mit Basenbad, Peeling und Massage wie neu anfühlen?

Monatlich winken zudem attraktive Angebote wie im Dezember die »Formschön« zum Aktionsrabatt. Sie wollen nach einem anstrengenden Arbeitstag spontan abschalten? Bis 21 Uhr finden Kosmetikbehandlungen statt und sind sogar an Sonntagen buchbar. Bei einem knappen Zeitfenster sind alle Behandlungen dank eines externen Eingangs, auch ohne Eintritt in die SchwabenQuellen möglich. An Silvester können Sie sich bis 17 Uhr ein festliches Party-Make-up zaubern lassen. Alle Damen aufgepasst! Am Mittwoch, 7. Dezember, legt der »Ladies Day« die gesamten SchwabenQuellen exklusiv den Frauen zu Füßen: Die perfekte Möglichkeit für einen Freundinnen-Tag, an dem sich auch ausschließlich Mitarbeiterinnen um die Aufgüsse sowie Beauty- und Massage-Wünsche kümmern. Für alle, die wohltuende Wellness mit erstklassigem Entertainment verbinden möchten, empfiehlt sich das BuddhaBad. Am 3. Dezember, dann mit Textilbadetag, und am 10. Dezember stimmt Sie ein leuchtendes Lichtermeer auf eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ein. Jeden kleinen und großen Hunger stillt die MandalaBar mit ihrer frischen und gesunden Küche. Für einen exklusiven Aufenthalt zu zweit oder in einer kleinen Gruppe sind private Lounges im Alpen- oder OrientalSPA separat buchbar. tmo

Kanto GmbH Plieninger Straße 100, 70567 Stuttgart, Fon: 0711/60 60 60,

info@kanto.de, www.kanto.de