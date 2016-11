Solebad Schwäbisch Hall: Badespaß ohne Parkplatzsorgen

× Erweitern Solebad Schwäbisch Hall

Rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit gibt es gute Nachrichten für die Besucher des Solebades in Schwäbisch Hall: Seit Anfang Oktober ist das neue Parkhaus Weilerwiese geöffnet und steht allen Badegästen, Sauna- und Salzgrotten-Besuchern zur Verfügung. Die Parkgebühren sind – für die Dauer des Aufenthaltes – in den Eintrittspreisen inbegriffen. Rund eineinhalb Jahre lang mussten die Autofahrer auf andere Parkhäuser ausweichen, aber das Warten hat sich gelohnt. Das videoüberwachte Parkhaus steht auf dem Gelände des neu erbauten Ärztehauses »Qmediko« und seines Zwillingsbaus »Qube« und ist auf dem modernsten Stand der Technik. Mit mindestens 2,50 Meter Breite bieten sämtliche Parkplätze ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen. Solebad, Sauna und Salzgrotten können einzeln genutzt oder nach Belieben kombiniert werden. Sehr gefragt ist z.B. der »Große Haller Wellnesstag« mit zeitlich unbefristetem Zugang zu allen drei Bereichen, inklusive einer Rückenmassage. Eintrittskarten, Geschenk-Gutscheine und (Weihnachts-)Geschenke zum Mitnehmen gibt es an der Solebadkasse. Dort werden auch die Termine für Beautybehandlungen und Wohlfühlmassagen vergeben. heg

Weilerwiese 7, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791/7587-130, www.solebad-hall.de