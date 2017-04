Thermen & Badewelt Sinsheim begrüßt 3 Millionsten Besucher

× Erweitern Foto: THERMEN & BADEWELT SINSHEIM Die 3 Millionsten Besucher in der Thermen & Badewelt Oliver und Tanja Wochno aus Oedheim durften sich als 3 Millionste Besucher unter anderem über einen ThermenCard in Gold freuen.

Um 10.20 Uhr war es soweit. Der 3 Millionste Besucher betrat die Thermen & Badewelt Sinsheim. „Sind wir etwa bei Verstehen Sie Spaß?“, so die erste überraschte Reaktion von Oliver und Tanja Wochno aus Oedheim bei Heilbronn, die von Stephan Roth, Geschäftsleiter der Therme freudestrahlend begrüßt wurden.

Das Pärchen aus Oedheim durfte sich über ein verfrühtes Osternest in Form eines Wellness-Präsentkorbes freuen. Anstatt Ostereier gab es eine ThermenCard Gold im Wert von 1000 € für zukünftige Wellnessurlaube unter Palmen sowie zwei Eintrittskarten für einen unvergesslichen, genussvollen Abend im Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo Mannheim, dem Event-Kooperationspartner.

Das junge Ehepaar kam heute ganz spontan in das Südseeparadies im Kraichgau. „Wir schätzen die Therme als Kurzurlaubsdestination, um einfach einmal rauszukommen, die Ruhe zu genießen. Wir mögen die helle, weitläufige Anlage, in der man - wie im Urlaub - einfach mal so durchs Gelände schlendern kann“, so Oliver. Und seine Frau fügt hinzu. "Wir waren schon öfters hier, vielleicht vier, fünf Mal. Dass wir jetzt mal das Glück haben etwas zu gewinnen, ist schon etwas Besonderes, normalerweise trifft es immer die „neben einem“.

Geschäftsführer Josef Wund freut sich mit den glücklichen Gewinnern. „Dass wir knapp 53 Monate nach der Eröffnung bereits 3 Millionen Gäste begrüßen dürfen, bestätigt unser Konzept am Standort Sinsheim und wir werden nun schrittweise unsere bestehende Anlage ausbauen. Zunächst möchten wir unser Angebot für Familien mit Kindern erweitern und werden in einem ersten Bauabschnitt ein „Galaxy“, eine gigantische Rutschenlandschaft, ein Wellenbad sowie ein angrenzendes Familienhotel mit rund 150 Zimmern bauen. Ob ein Gast Entspannung oder Erholung sucht, Abwechslung und Action erleben möchte, mit unserem umfangreichen Angebot werden wir in Zukunft für jeden Gast den perfekten Urlaubstag mit passendem Angebot kreieren.“

Die Erfolgsgeschichte der Therme begann am 19. Dezember 2012. Die ausschließlich privat finanzierte und betriebene Anlage (ab 16 Jahren) gehört, neben der Therme Erding, der THERME Bad Wörishofen, dem Badeparadies Schwarzwald und der Thermen & Badewelt Euskirchen, zu den erfolgreichsten Freizeitbädern Deutschlands. Erst im Januar dieses Jahres wurden die Wellnessoasen der Wund Gruppe vom Wirtschaftsmagazin Focus-Money mit dem Deutschland Test-Siegel „Beste Therme“ ausgezeichnet. Dank großer Angebotsvielfalt, exklusiver Ausstattung, hoher Innovationsfreudigkeit und konsequenter Zielgruppenansprache positionierte sich die Thermen & Badewelt Sinsheim schnell als attraktives und beliebtes Ausflugsziel für Erholungssuchende weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Qualität der Therme Sinsheim und bestätigen den Erfolg: Das Portal Thermencheck.org zeichnete die Anlage mit einem „sehr gut“ aus, der TouriSpoAward wählte die Badewelt unter die Top Thermen Deutschlands und das Portal tripadvisor verlieh dem Südseeparadies zwischen Mannheim, Heidelberg und Heilbronn das „Zertifikat für Exzellenz“.