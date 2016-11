Thermen & Badewelt Sinsheim: Geburtstagsparty unter Palmen

× Erweitern Badewelt Sinsheim

Auf der Aquabühne im Palmenparadies erwartet die Badegäste unterhaltsame Zauberei mit Thomas Otto sowie berührende Piano-Songs von Rick Coleman und Partnerin vom Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Paalazzo Mannheim. Highlight des Abends wird eine Lasershow. Erstmalig in der vierjährigen Geschichte werden dann die beeindruckende Glaskonstruktion und das Cabrio-Dach der Therme durch Lichteffekte stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Entspannung & Badespaß

Neben dem unterhaltsamen Showprogramm wird ein vielfältiges Aufguss-, Wellness- und Aquakursprogramm angeboten. Aufgussbegeisterte Gäste dürfen sich auf die Aufgusskünste der beiden Schweizer Saunameister Gian-Claudio Mayer und Daniel Schätzle freuen. Sie werden im Hünenring und in der weltgrößten Sauna, der Koi-Sauna, eine Vielfalt unterschiedlichster Show-Aufgüsse auf höchstem Niveau – von entspannt-mystisch, über emotional-gewaltig bis hin zu spaßig-unterhaltsam – präsentieren. Selbstverständlich hat sich auch das Team der Gästebetreuer und zum Geburtstag etwas ganz Besonderes ausgedacht und lädt zum Mitmachen bei der großen Aqua-Fitness-Show ein. Wer hingegen etwas ruhiger in die Woche starten möchte, kann sich beim Klangschalen-Floating in der Großen Lagune entspannen.

Zahlreiche Highlights

Vier Jahre ist es nun her, dass am 19. Dezember 2012 die Thermen & badewelt Sinsheim für Wellnessliebhaber und Erholungssuchende im Raum Rhein-Neckar ihre Türen öffnete. Ein neues Domizil für Entspannung, Badespaß und Urlaubsfeeling entstand. Seit Eröffnung lockte die Therme bereits mehr als zwei Millionen Besucher zu sich. In den letzten Jahren gab es in der Therme viele Highlights zu vermelden z. B. wurde die 80°C heiße Koi-Sauna 2013 als größte Sauna der Welt im Guinness Buch der Rekorde eingetragen, zum ersten Thermengeburtstag wurde die Sky Lounge als exklusiver Ruhebereich eröffnet und 2015 war die Therme Ausrichter der Aufguss-Weltmeisterschaft. heg

Thermen & Badewelt Sinsheim

Badewelt 1, 74889 Sinsheim,

Fon: 07261/40280

www.badewelt-sinsheim.de