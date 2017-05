Thermen & Badewelt Sinsheim wedelt sich an die Spitze!

× Erweitern Team Sinsheim beim Üben der Wedel Techniken vor dem Wettbewerb

Bei der ersten Qualifikationsrunde in der Bora Sauna in Radolfzell hat sich am vergangenen Wochenende das Show-Aufgussteam der Thermen & Badewelt Sinsheim für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft vom 10. bis 12. Juli in Bad Staffelstein qualifiziert.

Sowohl im Einzel- als auch im Team dominierten die Sinsheimer den Wettbewerb und bewiesen ihr Können in der Saunakabine. Im Einzel belegten die Show-Aufgussmeister aus dem Kraichgau Platz eins bis vier. Im Team sicherten sie sich den zweiten und dritten Platz. Beim einem Show-Aufguss handelt es sich um einen maximal 15 minütigen Aufguss mit Unterhaltungsfaktor, vergleichbar mit einem kleinen Theaterstück, welches über drei Runden als Aufguss in der Saune inszeniert wird.

Mit Show-Aufgussthemen wie „Unhold“, „American Dreams“, „Slumdog Millionär“, „König der Löwen“, „Urlaub in Paris“ und „Dragonheart“ faszinierten die Sinsheimer Zeremonienmeister sowohl Jury als auch das Saunapublikum am Bodensee. Norman Hohenreuther und Gianluca Bellantoni belegten mit ihrem Team-Aufguss „ Urlaub in Paris“ Platz zwei. Andreas Wagner und Jennifer Steiner landeten mit „Dragonheart“ auf Platz drei. Beide Sinsheimer Teams sind damit für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft qualifiziert. Gewinner des Teamwettbewerbs war das Duo Felix Reschke und Robert Heinevetter aus der Tamina Therme. Ebenfalls qualifiziert haben sich auf Platz vier Alfons Pirsch und Santiago Orthmann aus der Therme Erding mit ihrem Aufguss „S. P. D. Sauna Police Department“. Im Einzel qualifizierten sich Marcel Hetzel (Thermen & Badewelt Sinsheim), Gianluca Bellantoni (Thermen & Badewelt Sinsheim), und Norman Hohenreuther (Thermen & Badewelt Sinsheim), vor Manuel Müller aus der Therme Bas Wörishofen, der sich mit seinem fünften Platz das letzte Ticket für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft sicherte. Gewinner und ebenfalls qualifiziert hat sich Andreas Wagner mit seinem Aufguss „Unhold“.

Von Zimt-Orangen Schnitzen und Teesud auf dem Saunaofen

Der bereits im Vorfeld als heimlicher Favorit gehandelte Andreas Wagner aus der Thermen & Badewelt Sinsheim überzeugte Jury- und Publikum mit seinem Show-Aufguss „Unhold“ und gewann den Vorentscheid für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft. Er inszenierte in der 90°C Kelosauna der Bora Therme die Geschichte eines Unholdes, der sich in seiner heißen, noch nicht aufgeräumten, geschweige denn gereinigten Höhle auf den Winter vorbereitet und dabei überraschend Besuch von (Sauna)gästen bekommt. Mit seiner selbst gebastelten Dekoration, seinen urigen Kostümen, der stimmungsvollen Musik und den passenden Lichteffekten gelang es Andreas Wagner die Saunagäste in seine Höhlenwelt eintauchen zu lassen. Auch olfaktorisch schaffte er es seine Gäste in seine Höhle zu entführen und sie den harten Winter „er-riechen“ zu lassen: Modrig, erdig roch es – als er in der ersten Aufgussrunde geschickt und elegant mit dem Handtuch den Weihrauchduft verwedelte und sein Erdloch „quasi“ putzte, bevor er dann in Aufgussrunde zwei und drei, seine Wintervorräte sammelte, auf dem Saunaofen zubereitete, Gastfreundschaft bewies und seine Essensvorräte mit seinen Saunagästen teilte: So erfüllte ein winterlicher Orangen-Zimt Duft die Saunakabine, als die mit Zimt gewürzten Orangenschnitten auf dem Saunaofen brutzelten und im Anschluss der winterliche Höhlenvorrat gemeinsam mit den Gästen verspeist wurde. Die Kräuter des Waldes wurden für einen Teesud ebenfalls auf den Saunaofen aufgesetzt und als der alte, verbeulte Teekessel pfiff, bekamen die Gäste als Wegzerrung zum Ende der Aufgussgeschichte nach knapp 15 Minuten jeder einen Schluck Tee gereicht.

Show-Aufguss? = Aufgusskunst in Perfektion!

„Andreas inszenierte einen perfekten Show-Aufguss und überzeugte durch absolut professionelle Gästebetreuung während des Aufgusses“, so Philipp Betz, Leiter Gästebetreuung in der Thermen & Badewelt Sinsheim. „Auch bei uns steht das gesunde Saunieren im Vordergrund. Wir freuen uns über den tollen Erfolg. 2015 durften wir Gastgeber der Aufguss-Weltmeisterschaft sein. Damals wedelten Saunameister aus über 20 Nationen fünf Tage lang in der Koi-Sauna, der größten Sauna der Welt. Mit Handtuch, Kelle und Kübel ging es um den Titel des besten Show-Aufgiessers bzw. der besten Show-Aufgiesser der Welt. Jetzt können wir mit Stolz sagen, wir gehören dazu.“

„Gut schwitz“ in den WUND Thermen

Geschäftsführer Josef Wund, Bauherr und Architekt der Therme Erding, Therme Bad Wörishofen, Badeparadies Schwarzwald, Thermen & Badewelt Sinsheim, Thermen & Badewelt Euskirchen zeigte sich höchst erfreut über den Erfolg seiner Teams. „Es ist Ausdruck der tollen Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter, dass elf der zwölf Teilnehmer im Einzelwettbewerb, sowie vier von sechs Teams, die am süddeutschen Vorentscheid teilgenommen haben, Aufgussmeister unserer WUND Thermen sind. Mit unseren exklusiven Saunawelten ermöglichen wir unseren Gästen in all unseren Thermen ein einmaliges Saunaerlebnis. Aufgussbegeisterte Gäste dürfen sich bei uns auf eine Vielfalt unterschiedlichster Aufgüsse - von entspannt-mystisch, über emotional-gewaltig bis hin zu spaßig-unterhaltsam - freuen.“

Erst im Januar dieses Jahres wurden die Wellnessoasen der WUND Gruppe vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-Money mit dem DEUTSCHLAND TEST-Siegel „BESTE Therme“ ausgezeichnet.