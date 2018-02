Valentinstag in der Therme Erding

× Erweitern Foto: Therme Erding Therme Erding Valentinstag

Wie ein Strand ohne Sand, wie eine Therme ohne Palmen – so ist ein Urlaub ohne Partner. Wer sich einen Urlaubstag nur mit seinem Lieblingsmenschen vorstellen kann, ist in der Therme Erding genau richtig!

Die größte Therme der Welt mit ihren vielfältigen Attraktionen und ihrer Urlaubskulisse bietet allein schon jede Menge Potential für Zeit zu zweit. So entdecken abenteuerlustige Paare – besonders im Doppelpack – jede Menge Spaß und Action auf den 26 Rutschen des Galaxy Erding oder in den „Big Waves“ des Wellenbades. Erholungssuchende Pärchen schätzen in der Therme & VitalOase (ab 16 J.) die Wirkungen des Thermalheilwassers sowie die vitalisierenden Gesundheitsangebote. Und wer es gerne etwas heißer mag, findet seinen Lieblingsplatz in einer der 26 Themen-Saunen der VitalTherme (ab 16 J., textilfrei).

Am Valentinstag schafft darüber hinaus das „Wohlfühlprogramm mit Herz“ ein Ambiente der Zweisamkeit im Urlaubsparadies. Liebevoll thematisierte Aufgüsse, Wellness-Specials und kleine Überraschungen lassen die Herzen der verliebten Gäste höher schlagen. Wie wäre es in der VitalTherme & Saunen mit dem Aufguss „Sweet Love“ im Rosenpavillon, einer Geschichtenerzählerin mit Themen rund um die Liebe oder Harfenspiel in der Römischen Villa?

Prickelndes verspricht ein Besuch der neuen Sprudel-Terrassen in der VitalOase: In einem der drei Whirlpools unter freiem Himmel entspannen und dabei mit einem Glas Sekt anstoßen ... Was kann es Schöneres geben? Das relaxed-romantische Gitarrenspiel von Kanoa D am Thermenbecken rundet das Programm ab und sorgt für Wohlfühlatmosphäre am Tag der Liebe. Kein Urlaub ohne Foto! An der Fotostation gibt es die ideale Erinnerung an diesen Urlaubstag zu zweit.

Das gesamte Programm gibt es hier: www.therme-erding.de/programm/events/

Geschenk-Tipps vom 1. bis 14. Februar 2018: Das „Wellness-Special Vital“ beinhaltet zum Vorzugspreis von 119 Euro zwei Tageseintritte Thermenwelt mit einer Trauminsel für zwei im Royal Day Spa Lounge & Dreams. Beim „Romantik Paket Therme“ bucht man für 195 Euro zwei Tageseintritte Therme mit einem Alm Chalet-Tagesaufenthalt für zwei und erhält eine Flasche Champagner gratis. www.therme-erding.de/shop/